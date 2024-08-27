منوعات

شركة بوينغ: طلب ماسك بالمساعدة في إنقاذ رواد الفضاء يسيء إلى سمعة الشركة!


إعتبرت شركة "بوينغ" أنه من "المخزي" أن تلجأ "ناسا" إلى شركة "سبيس إكس" لطلب إعادة المركبة "Starliner" ورائدي الفضاء بوتش ويلمور وسونيتا ويليامز من محطة الفضاء الدولية، حيث صرّحت بذلك صحيفة "نيويورك بوست" نقلا عن مصدر مجهول في "بوينغ".

وقال المصدر للصحيفة: "لقد شعرنا بالكثير من الإحراج في الآونة الأخيرة لدرجة أننا لا نزال تحت مراقبة دائمة، وهذا الحادث جعل الوضع أسوأ بـ100 مرة". واعترف بأن موظفي "بوينغ" لا يحبون شركة ماسك التي هرعت الآن لإنقاذ طاقم مركبتهم بعد أن واجهت مشاكل تقنية.

من جانبه، أعرب إيلون ماسك عن رأيه على خلفية ما حدث بالمركبة الفضائية "ستارلاينر" بأن "بوينغ" لن تكون قادرة على الهيمنة على الفضاء. وقال على موقع X ("تويتر" سابقا):" لا تستطيع شركات السيارات الهيمنة على الجو كما لا تستطيع شركات الطائرات السيطرة على الفضاء". ووصف حادثة المركبة الفضائية التي صنعتها شركة "بوينغ" بأنها "سير طبيعي للأحداث".

يذكر أن وكالة "ناسا" أعلنت في 24 أغسطس أن طاقم "ستارلاينر" سيعود إلى الأرض من محطة الفضاء الدولية في فبراير 2025 فقط على متن المركبة الفضائية Crew Dragon مع أفراد بعثة  Crew-9. وكان من المتوقع سابقا أن تعود مركبة CST-100 Starliner إلى الأرض في 18 يونيو، ولكن تم تأجيل الموعد النهائي لاحقا إلى 26 يونيو. وسبب التأخير هو فشل محركات مناورة Starliner أثناء الالتحام بمحطة الفضاء الدولية.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
شركة بوينغ: طلب ماسك بالمساعدة في إنقاذ رواد الفضاء يسيء إلى سمعة الشركة!
شركة آبل تعلن موعد الكشف عن أحدث هواتفها المزودة بميزات الذكاء الاصطناعي
بعض أنواع الشاي يكون خطراً على الصحة!
السيدة أرملة الرئيس الراحل ابرهيم رئيسي تظهر على RT في أول مقابلة بعد استشهاده
تعليمات تخص الزائرين الإيرانيين في حال فقدوا جوازات السفر في العراق
جدري القردة يكتسح العالم.. والدواء لا يستجيب ضده
بعد تحوله الى طارئة صحية عالمية.. ماذا تعرف عن جدري القردة؟
ما مصير الرواد العالقين في محطة ناسا الفضائية؟
الصحة العالمية تعقد اجتماعا طارئا بسبب جدري القردة!
سفينة سياحية تنقذ 77 مهاجرا على متن قارب شراعي جنوب غرب اليونان
الاكثر مشاهدة في (منوعات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك