شركة بوينغ: طلب ماسك بالمساعدة في إنقاذ رواد الفضاء يسيء إلى سمعة الشركة!

إعتبرت شركة "بوينغ" أنه من "المخزي" أن تلجأ "ناسا" إلى شركة "سبيس إكس" لطلب إعادة المركبة "Starliner" ورائدي الفضاء بوتش ويلمور وسونيتا ويليامز من محطة الفضاء الدولية، حيث صرّحت بذلك صحيفة "نيويورك بوست" نقلا عن مصدر مجهول في "بوينغ".

وقال المصدر للصحيفة: "لقد شعرنا بالكثير من الإحراج في الآونة الأخيرة لدرجة أننا لا نزال تحت مراقبة دائمة، وهذا الحادث جعل الوضع أسوأ بـ100 مرة". واعترف بأن موظفي "بوينغ" لا يحبون شركة ماسك التي هرعت الآن لإنقاذ طاقم مركبتهم بعد أن واجهت مشاكل تقنية.

من جانبه، أعرب إيلون ماسك عن رأيه على خلفية ما حدث بالمركبة الفضائية "ستارلاينر" بأن "بوينغ" لن تكون قادرة على الهيمنة على الفضاء. وقال على موقع X ("تويتر" سابقا):" لا تستطيع شركات السيارات الهيمنة على الجو كما لا تستطيع شركات الطائرات السيطرة على الفضاء". ووصف حادثة المركبة الفضائية التي صنعتها شركة "بوينغ" بأنها "سير طبيعي للأحداث".

يذكر أن وكالة "ناسا" أعلنت في 24 أغسطس أن طاقم "ستارلاينر" سيعود إلى الأرض من محطة الفضاء الدولية في فبراير 2025 فقط على متن المركبة الفضائية Crew Dragon مع أفراد بعثة Crew-9. وكان من المتوقع سابقا أن تعود مركبة CST-100 Starliner إلى الأرض في 18 يونيو، ولكن تم تأجيل الموعد النهائي لاحقا إلى 26 يونيو. وسبب التأخير هو فشل محركات مناورة Starliner أثناء الالتحام بمحطة الفضاء الدولية.