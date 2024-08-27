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شركة آبل تعلن موعد الكشف عن أحدث هواتفها المزودة بميزات الذكاء الاصطناعي


كشفت "آبل" أنها ستعقد مؤتمر الخريف الخاص بها في التاسع من سبتمبر، في مقرها الرئيسي في كوبيرتينو بولاية كاليفورنيا، وفقا للدعوات التي أرسلتها يوم الاثنين.

ومن المرجح أن تكشف الشركة عن سلسلة من هواتف آيفون الجديدة وتحديثات لأجهزة وتطبيقات أخرى.

وتعد الإطلاقات القادمة حاسمة لشركة "آبل"، حيث تتطلع إلى عكس تباطؤ المبيعات العالمية، وخاصة في الصين، ووضع خارطة طريق الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

وفي مؤتمر المطورين في يونيو الماضي، أعلنت "آبل" عن مجموعة من ميزات الذكاء الاصطناعي تحت مظلة "Apple Intelligence"، بما في ذلك "سيري" المحدثة والتكامل مع ChatGPT.

ومع ذلك، ستتوفر هذه الميزات فقط على أحدث أجهزة "آبل" وسيتم طرحها تدريجيا بدءا من وقت لاحق من هذا العام.

وتواجه شركة "آبل" ضغوطا متزايدة من المنافسين مثل "سامسونغ" و"ألفابت"، الشركة الأم لـ"غوغل"، والذين أعلنوا مؤخرا عن وظائف الذكاء الاصطناعي إلى جانب هواتفهم الذكية الجديدة "غالاكسي" و"بيكسل".

ولم تقدم الدعوة التي تحمل عنوان "It's Glowtime"، تفاصيل حول ما ستكشف عنه الشركة خلال المؤتمر، ولكن، تعلن "آبل" عادة عن هواتف "آيفون" وساعات جديدة في حدث الخريف، وهو أكبر عرض لمنتجاتها كل عام.

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شركة آبل تعلن موعد الكشف عن أحدث هواتفها المزودة بميزات الذكاء الاصطناعي
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