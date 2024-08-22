السيدة أرملة الرئيس الراحل ابرهيم رئيسي تظهر على RT في أول مقابلة بعد استشهاده

أجرت قناة RT التلفزيونية، مقابلة مع السيدة جميلة علم الهدى أرملة الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي، في حديث هو الأول من نوعه مع وسائل إعلام بعد إستشهاد زوجها.

وأوضحت أرملة الرئيس الإيراني الراحل، أنها وافقت على إجراء مقابلة مع قناة RT لأنها تعتبرها وسيلة إعلامية نزيهة.

وبيّنت السيدة رئيسي أن وسائل الإعلام الغربية خلقت "صورة رهيبة ومخيفة وهالة من التخلف" لإيران. لقد فعل الغرب ذلك عمدا لإثارة غضب سكان الجمهورية الإسلامية ضد السلطات.

وتابعت، "يريد الأمريكيون توحيد الجميع وفقا لقواعدهم ووضعهم ضمن هذه الأطر. وهم (الأمريكيون)، يضطهدون أي شخص لا يقبل ذلك، ويشمل ذلك سكان إيران".

وبحسب السيدة رئيسي، فإن الغرب يحرض الشباب والنساء الإيرانيين عمدا ضد سلطات بلادهم.

والجدير بالذكر أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إستُشهد نتيجة تحطم مروحيته في 19 مايو الماضي عند عودته من زيارة لأذربيجان.