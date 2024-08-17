منوعات

تعليمات تخص الزائرين الإيرانيين في حال فقدوا جوازات السفر في العراق


أوضح رئيس شرطة الهجرة والجوازات الإيراني العقيد اوميد نوديهي، عن الاجراء الواجب اتخاذه من قبل الزائرين الإيرانيين في حال فقدان جوازات سفرهم اثناء تواجدهم في العراق خلال الزيارة الاربعينية.

وذكر نوديهي بحسبما نقل موقع جهان نيوز، إن "الأشخاص الذين فقدوا جوازات سفرهم يمكنهم التوجه إلى السفارات الإيرانية في العراق"، مبينا انه "في المدن الأربع كربلاء والنجف وسامراء والكاظمية، يتمركز زملاء شرطة الهجرة والجوازات في سفارات جمهورية إيران الإسلامية، وهم متمركزون على مدار الساعة وعلى استعداد لتقديم الخدمات".

ولفت الى انه "نحن نقدم الخدمات في هذه المدن الأربع للزائرين الذين يحتفظون بأي شكل من الأشكال بوثائق السفر وجوازات السفر أو غيرها من القضايا المتعلقة بمهام شرطة الهجرة والجوازات".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
تعليمات تخص الزائرين الإيرانيين في حال فقدوا جوازات السفر في العراق
جدري القردة يكتسح العالم.. والدواء لا يستجيب ضده
بعد تحوله الى طارئة صحية عالمية.. ماذا تعرف عن جدري القردة؟
ما مصير الرواد العالقين في محطة ناسا الفضائية؟
الصحة العالمية تعقد اجتماعا طارئا بسبب جدري القردة!
سفينة سياحية تنقذ 77 مهاجرا على متن قارب شراعي جنوب غرب اليونان
"الإعلان الخبيث".. تحذير من "الفخ" ونصائح لمستخدمي غوغل
ابتكار ألواح شمسية تثبت على النوافذ لتوليد الكهرباء
آبل قد تتأخر بطرح تقنيات الذكاء الاصطناعي في برمجيات أجهزتها!
مفارقة غريبة.. تاجر مخدرات يحمل شعلة أولمبياد باريس
الاكثر مشاهدة في (منوعات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك