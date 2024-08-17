تعليمات تخص الزائرين الإيرانيين في حال فقدوا جوازات السفر في العراق

أوضح رئيس شرطة الهجرة والجوازات الإيراني العقيد اوميد نوديهي، عن الاجراء الواجب اتخاذه من قبل الزائرين الإيرانيين في حال فقدان جوازات سفرهم اثناء تواجدهم في العراق خلال الزيارة الاربعينية.

وذكر نوديهي بحسبما نقل موقع جهان نيوز، إن "الأشخاص الذين فقدوا جوازات سفرهم يمكنهم التوجه إلى السفارات الإيرانية في العراق"، مبينا انه "في المدن الأربع كربلاء والنجف وسامراء والكاظمية، يتمركز زملاء شرطة الهجرة والجوازات في سفارات جمهورية إيران الإسلامية، وهم متمركزون على مدار الساعة وعلى استعداد لتقديم الخدمات".

ولفت الى انه "نحن نقدم الخدمات في هذه المدن الأربع للزائرين الذين يحتفظون بأي شكل من الأشكال بوثائق السفر وجوازات السفر أو غيرها من القضايا المتعلقة بمهام شرطة الهجرة والجوازات".