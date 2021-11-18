من طرائف الدكتور مصطفى جواد

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عبد الرحمن المالكي || مما نقل عن عالم اللغة العربية الدكتور مصطفى جواد ( 1904 – 1969 ) انه كان محباً وبكثرة للطعام , مما اصيب بالبدانة المفرطة . وقد نقل على الصحفي الراحل عبد القادر البراك , رئيس تحرير جريدة البلد اليومية البغدادية التي كانت تصدر في ستينات القرن الماضي , انه كان مرفقاً لوفد ادبي من بغداد لحضور محفل ادبي كبير يعقد في مدينة النجف الاشرف , وضم الوفد الدكتور جواد ( رحمه الله ) . وبعد انتهاء فعاليات المحفل الادبي تم دعوة اعضاء الوفود المشاركة فيه لتناول الغداء في احد البيوت النجفية , ولم تضم صالة الطعام كراسي او طاولات كما هي عادة العزائم النجفية قبل اكثر من نصف قرن مضى .. حيث يقول البراك : لاحظت انزعاج الدكتور مصطفى جواد وعدم الارتياح جراء ذلك ... وبعد التي والتيا جلس الدكتور على الارض مضطراً ... قائلاً ( ماكو جارة). وبسبب سمنته لم يتمكن من الوصول الى اطباق الطعام , عندما ( يقول البراك ) التفت لي الدكتور ممتعضا : (( اكلك ابو ناصر , شنو احنه معزومين على غدة لو جفرة مصارعة مال زورخانة ... هاي اشلون راح اندبرهه ابروح ابوك )) وقد حاصرتني الضحكة هنا , ولكني سارعت لتلافي الخلل واجبت الدكتور : (( ولا يهمك ابو جواد كل ما تحتاجه راح ايصير جدامك اغاتي )) وباشرت بتقريب صواني واطباق الطعام لتصبح في متناول يدي الدكتور . عندما التفت الي شاكراً وهاشاً وباشاً ( هسة تمام ابو ناصر جزاك الله خيراً) هذه واحدة من الكثير من الحكايات الطريفة التي تروي عن معلم الاجيال ومقوم السنتنا الراحل مصطفى جواد المبدع والمحب للنكتة والطرفة .