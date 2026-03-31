هيئة البث الصهيونية: أكثر من 5500 إسرائيلي بلا مأوى عشية عيد الفصح اليهودي

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن أكثر من 5500 إسرائيلي بلا مأوى عشية عيد الفصح اليهودي، دمّرت منازلهم بالضربات الإيرانية، حيث كشفت الهيئة أن قيادة الجبهة الداخلية تستعد لاحتمال تصاعد وتيرة إطلاق النار من إيران ولبنان خلال فترة العيد وليلة عيد الفصح، إلا أنه لا تتوفر حتى الآن معلومات مؤكدة بشأن هذه النوايا.

وفي ما يتعلق بحجم عمليات الإطلاق من إيران خلال الأيام الأخيرة، يقدّر الجيش الإسرائيلي أن ذلك يعود إلى عجز الإيرانيين عن تنفيذ رشقات صاروخية كبيرة. ويرجّح أن يكون إطلاق الصواريخ، الذي استهدف بشكل أساسي مناطق الجنوب خلال اليومين الماضيين، قد جاء في أعقاب ما يعتبره نجاحًا في استهداف ديمونا وعراد.