جيش الإحتلال الصهيوني يعلن إصابة 6 من جنوده في جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين إصابة ستة من جنوده في معارك جنوب لبنان، إصابات ثلاثة منهم خطيرة، حيث ذكر الجيش في بيان: "أصيب جنديان بجروح خطيرة بعد ظهر أمس (الأحد) جراء نيران مضادة للدبابات استهدفت مواقع تابعة للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان".

وذكر أنه "في حادثة أخرى، أصيب جندي إسرائيلي بجروح خطيرة، وأصيب جنديان آخران بجروح متوسطة، نتيجة سقوط طائرة مسيرة بالقرب من موقع تابع للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. كما أصيب جندي آخر بجروح متوسطة جراء حادث أثناء العمليات في جنوب لبنان". كما أضاف، "تم إجلاء الجنود لتلقي العلاج في المستشفى، وتم إبلاغ عائلاتهم".