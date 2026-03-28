سوريا - لبنان - فلسطين

الاتحاد العام للصحفيين العرب يدين الهجوم الصهيوني على الصحفيين في لبنان


 

دان الاتحاد العام للصحفيين العرب، اليوم السبت، هجوم الكيان الصهيوني على بلدة الحنية جنوبي لبنان والذي أسفر عن استشهاد مراسل قناة المنار علي شعيب ومراسلة قناة ‌الميادين فاطمة فتوني، حيث ذكرالاتحاد، في بيان، إنه "يدين بكل قوة الغارة الصهيونية الغادرة التي ارتكبها الكيان الصهيوني على بلدة الحنية جنوبي لبنان والتي أسفرت عن استشهاد صحفيين لبنانيين هما مراسل المنار علي شعيب ومراسلة قناة ‌الميادين فاطمة فتوني وشقيقها محمد فتوني الذين استشهدوا في الهجوم على سيارتهما على طريق كفرحونة بجزين جنوبي لبنان".

وأضاف البيان، أن "هذا الاعتداء الإجرامي المتعمد يعد خرقًا فاضحًا للقوانين والمواثيق الدولية التي تضمن حماية الصحفيين فى مناطق النزاعات، ويجسد استمرار النهج العدواني الذي يهدف إلى إسكات صوت الحقيقة والتضييق على حرية التعبير"، وتابع أن "الاتحاد العام للصحفيين العرب يدين بشدة استمرار الجرائم الصهيونية التي يشنها العدو الصهيوني على الشعب اللبناني الشقيق، واستمرار العدوان الوحشي الحالي على لبنان الذي أسفر عن استشهاد وإصابة آلاف المدنيين".

كما طالب اتحاد الصحفيين العرب المنظمات الإعلامية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان بـ "تحمل مسؤولياتها أمام المجتمع الدولي لإدانة هذا العدوان الوحشي الصهيوني ووضع حد لهذا الإرهاب والجرائم الإسرائيلية المستمرة على لبنان".

