سوريا - لبنان - فلسطين

الجيش الصهيوني يعلن إصابة 9 ضباط وجنود في جنوب لبنان


أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 9 ضباط وجنود من قواته خلال المواجهات على الجبهة الشمالية مع "حزب الله" اللبناني جراء استهدافات بأسلحة صاروخية، إذ جاء في بيان الجيش الصهيوني: "أصيب ضابط في جيش الدفاع الإسرائيلي بجروح خطيرة، وأصيب ضابط آخر بجروح متوسطة، يوم أمس الجمعة، نتيجة إطلاق نار بصاروخ مضاد للدبابات خلال اشتباك في جنوب لبنان".

وأضاف البيان: "خلال الليل من يوم السبت، وفي حادثة إضافية، أصيب ضابط في جيش الدفاع الإسرائيلي بجروح خطيرة، وأصيب 6 جنود بجروح متوسطة نتيجة إطلاق نار صاروخي باتجاه قوات الجيش الإسرائيلي التي كانت تعمل في جنوب لبنان"، وتابع البيان: "تم نقل الجنود إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي، وتم إبلاغ عائلاتهم".

