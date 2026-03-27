لبنان: حزب الله يعلن استهداف مستوطنات وتجمعات للجيش الصهيوني


أعلن حزب الله اللبناني اليوم الجمعة عن تنفيذ عدد من العمليات استهدفت قوات الجيش الصهيوني ومستوطنات شمال الكيان المحتل، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة، فقد ذكر حزب الله في بيانات تصدر تباعا: "دفاعا عن لبنان وشعبه، وفي إطار ‏التحذير الذي وجهته المقاومة الإسلامية لعدد من مستوطنات شمال فلسطين المحتلة،

استهداف تجمع لجنود وآليات الجيش الإسرائيلي عند خلة العين في بلدة القنطرة بصلية صاروخية.

استهداف تجمع لجنود وآليات الجيش الإسرائيلي عند خلة العين في بلدة القنطرة للمرة الثانية بصلية صاروخية.

استهداف تجمع لجنود وآليات الجيش الإسرائيلي في ساحة بلدة القنطرة بصلية صاروخية.

استهداف قوة إسرائيلية حاولت التقدم عند خلة الجوار شرق بلدة بيت ليف.

استهداف تجمع لجنود وآليات الجيش الإسرائيلي قرب جبّنة بلدة القنطرة بصلية صاروخية.

استهداف تجمع لجنود وآليات الجيش الإسرائيلي عند بركة بلدة دبل بصلية صاروخية.

تفجير عبوات ناسفة بآليات الجيش الإسرائيلي وجنوده خلال محاولتهم التقدم على طريق الطيبة القنطرة.

تفجير عبوات ناسفة بآليات الجيش الإسرائيلي في بلدة دير سريان جنوب لبنان وتحقيق إصابات مؤكدة.

استهداف مستوطنة كريات شمونة بصلية صاروخية.

استهداف مستوطنة كريات شمونة للمرة الثانية بصلية صاروخية.

استهداف دبابة ميركافا في الأطراف الجنوبية الغربية لبلدة البيّاضة بصاروخ موجّه وحققوا إصابة مؤكدة.

استهداف قوة إسرائيلية تسللت إلى منزل في أطراف بلدة البياضة.

استهداف مستوطنة مرغليوت بسرب من المسيرات الانقضاضية. 

استهداف مستوطنة المطلة بصلية صاروخية

إيقاع قوة من الجيش الإسرائيلي بكمين بعد أن حاولت التقدم من خراج بلدة البياضة باتجاه بلدة شمع، وعند وصولها إلى الأطراف الغربية للبلدة، اشتبك عناصرنا مع القوّة بالأسلحة بالخفيفة والمتوسطة، وحققوا إصابات مباشرة.

كما اشتبك مجاهدو المُقاومة مع قوّة من الجيش الإسرائيلي بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة من مسافة صفر في بلدة البيّاضة وحقّقوا إصابات مباشرة.

استهداف دبابة ميركافا في بلدة البياضة بمحلقة انقضاضيّة وتحقيق إصابة مباشرة.

Dhia Taher : السيد الوزير الطاقة في بريطانيا عندما لا تتوفر قوانيين دولية لدى امريكا وإسرائيل تلجا امريكا ومعھا إسرائيل ...
بريطانيا: لن نشارك في حرب لا أهداف واضحة لها وخطتنا خفض التصعيد
Dhia Taher : استاذ انت مريض بالاخبار يقولون عليك لديك رعشھ مثل جورج دبليوا بوش الصغير ...
وزير الحرب الأمريكي: نعمل وفق خطة لتدمير القدرات العسكرية الإيرانية
سامي جواد : نسيت ان انبه ان حتى الدولة العثمانية المستبدة هي أيضا من أوربا ...
تاريخ اسود للارهاب الاوربي في الوطن العربي
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
