لبنان: غارات صهيونية على الجنوب والبقاع وردود صاروخية من حزب الله

تشهد المناطق الحدودية اللبنانية تصعيدا عسكريا حادا بين "حزب الله" وإسرائيل تتخلله غارات جوية وردود صاروخية تسفر عن سقوط شهداء وجرحى بين المدنيين، حيث أفادت مصادر إعلامية بوقوع 17 شهيدًا و29 جريحا حصيلة غارات إسرائيلية في مناطق متعددة في لبنان خلال الساعات الأخيرة.

وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت بلدات شقرا، الطيري، وجويا جنوب لبنان. كما طال القصف المدفعي منطقة وادي السلوقي وبلدات مجدل سلم، قبريخا، صفد البطيخ، شقرا، برعشيت، بيت ياحون جنوب لبنان.

واستهدفت غارة إسرائيلية منطقة الجمالية في بعلبك شرق لبنان، فيما شُنّت غارة من الطيران الحربي على بلدة جويا جنوب لبنان.

وتوزّعت الغارات الإسرائيلية في الجنوب والبقاع الغربي على الشكل التالي:

(الجنوب) قضاء صور: باتوليه: غارة على سهل البلدة قرب معمل البوظة. السماعية: غارة على منطقة غير مكتملة البناء. جويا: غارة على البلدة. جويا: غارة ثانية قرب مجمّع فواز.

قضاء النبطية: عبا: غارة عنيفة استهدفت البلدة.

البقاع - شرق لبنان: الجمالية: غارة قرب مزرعة الطحّان.

بالمقابل، أعلن حزب الله استهداف مروحيّة في أجواء بلدة العديسة الحدوديّة بصاروخ دفاع جوّيّ وإجبارها على الانسحاب. كما أعلن استهداف تجمعا لجنود وآليات الجيش الإسرائيلي في موقع المالكيّة بصلية صاروخية.