إسرائيل تواجه أزمة طيران خانقة.. الأردن يمنع الرحلات ومصر ترفع كلفة العبور

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن الأردن ومصر أغلقا البدائل أمام المسافرين الإسرائيليين، وتم إلغاء رحلات لأوروبا وبانكوك ومئات الركاب في انتظار المجهول.

وبحسب الصحيفة فأن شركات الطيران الإسرائيلية تواجه أزمة متصاعدة بعد منع السلطات الأردنية جزءاً من الرحلات عبر مطار العقبة، ما دفع شركة “أركيع” إلى إلغاء عدد من رحلاتها.

في المقابل، زادت مصر رسوم العبور عبر طابا، ما ضاعف الضغوط على المسافرين الإسرائيليين، وسط حالة من الارتباك وعدم اليقين لمئات الركاب.