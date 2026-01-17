أمين عام حزب الله: اذا لم تسلم المقاومة وبيئتها فلن تسلم الأمور في لبنان

أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، اليوم السبت، أنه اذا لم تسلم المقاومة وبيئتها فلن تسلم الأمور في لبنان، فيما شدد على أن الدولة باتت هي المسؤولة عن الأمن في هذه المرحلة، الشيخ قاسم في كلمة له، إن "الاستقرار في لبنان لم يتحقق بسبب العدوان المستمر، وبسبب الأطراف التي تحاول بث السموم في الداخل"، موضحاً أنه "مع غياب الاستقرار الأمني لا يمكن تحقيق استقرار سياسي مهما بلغت الإنجازات".

كذلك أضاف: "نحن مع إيران شعباً وقيادة وثورة، ونعتبرها دولة ثابتة وقوية"، مؤكداً أن "الدولة اللبنانية نفذت الاتفاق، فيما لم تنفذ (إسرائيل) منه شيئاً، كما وأن قضية السلاح هي شأن لبناني بحت، تماماً كالقرار 1701، ولا شأن للكيان (الإسرائيلي) بهما".

فيما أكد قاسم أنه " ذا لم تسلم المقاومة وبيئتها فلن تسلم الأمور في لبنان، وأن التحرير هو أساس بناء الدولة، ومن يعتقد أنّ حصر السلاح ضرورة لبنائها فيكون ذلك بعد تثبيت تسليم دعائم السيادة لا قبل".