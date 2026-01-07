قسد: مقتل واصابة 59 شخصاً بقصف قوات الجولاني على حلب

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ، اليوم الأربعاء، ( 7 كانون الثاني 2026 )، عن ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الذي تنفذه القوات السورية على حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب.

وقالت في بيان عبر حسابها الرسمي على منصة (إكس)، إن "الحصيلة ارتفعت إلى 7 قتلى مدنيين و52 جريحاً"، مؤكدة أن "هذه الحصيلة لا تزال غير نهائية".

وأضافت أن "الحصار المفروض بالكامل على الحيين لا يزال مستمراً من جميع الجهات"، مشيرة إلى "منع إدخال الأغذية والأدوية والمواد الأساسية إلى المنطقة".

ولفتت إلى "تمركز أكثر من 80 دبابة وآلية عسكرية ثقيلة في محيط المنطقة"، معتبرة ذلك "مؤشراً بالغ الخطورة ينذر بتصعيد واسع واحتمال اندلاع مواجهة كبيرة قد تتورط فيها تلك الفصائل".

وتجددت الاشتباكات بين الجيش السوري و"قسد" في أحياء بمدينة حلب شمال سوريا مساء أمس الثلاثاء، وسط تصعيد ميداني شمل قصفا متبادلا واستخدام طائرات مسيّرة.

وذكرت "الإخبارية السورية" أن "قسد" أطلقت طائرات مسيرة لرصد التحركات في محيط حيي الأشرفية والشيخ مقصود، فيما تبادل الطرفان الاتهامات باستهداف الأحياء السكنية.