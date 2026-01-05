الجيش الإسرائيلي الغادر يشن غارات على جنوب لبنان ويأمر باخلاء مباني

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الاثنين، ( 5 كانون الثاني 2026 )، بشن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات جوية استهدفت مناطق متفرقة في جنوب وشرق لبنان، شملت بلدات في البقاع وقضاء جزين.

وذكرت أن الطيران الإسرائيلي نفذ غارات على بلدتي عين التينة والمنارة في البقاع شرقي لبنان، بالتزامن مع غارة أخرى استهدفت بلدة أنان التابعة لقضاء جزين في الجنوب اللبناني.

وأشارت الأنباء إلى أن جيش الاحتلال أصدر أوامر بإخلاء عدد من المباني في مناطق بجنوب لبنان قبيل تنفيذ هجمات، بذريعة استهداف "بنى تحتية عسكرية" لحزب الله، في تصعيد جديد يشهده الشريط الحدودي والعمق اللبناني.