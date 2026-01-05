الداخلية السورية توضح حقيقة استهداف الجولاني وعدد من الشخصيات القيادية

كشفت وزارة الداخلية السورية، اليوم الاثنين، حقيقة أنباء وقوع حدث أمني استهدف الرئيس ابو محمد الجولاني وعدداً من الشخصيات القيادية.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وسائل إعلامية ان "الأنباء المتداولة على بعض المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، والتي زعمت وقوع حدث أمني استهدف فخامة رئيس الجمهورية العربية السورية وعدداً من الشخصيات القيادية، غير صحيحة".

وأكدت الوزارة أن "ما جرى تداوله عارٍ تماماً عن الصحة، ويستند إلى بيانات مزوّرة نُسبت زوراً إلى جهات رسمية، في محاولة لإثارة البلبلة وبث معلومات مضللة".

وشددت وزارة الداخلية على "ضرورة تحرّي الدقة والمسؤولية في نقل الأخبار، داعية المواطنين ووسائل الإعلام إلى عدم استقاء المعلومات إلا من المصادر الرسمية المعتمدة"، مؤكدة أن "الجهات المختصة تتابع مثل هذه الشائعات، وتتعامل معها وفق الأطر القانونية المعمول بها".