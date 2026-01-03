وزارة الصحة اللبنانية: ثلاثة جرحى جراء غارة للاحتلال على بلدة الخيام

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت ( 3 كانون الثاني 2026 )، عن إصابة ثلاثة مواطنين بجروح، جراء غارة شنها الاحتلال على بلدة الخيام جنوب البلاد.

وأوضحت الوزارة في بيان أن "الغارة أسفرت عن وقوع الإصابات، من دون أن تذكر تفاصيل إضافية عن طبيعة الجروح أو الحالة الصحية للمصابين".

وأضافت الوزارة أن "فرق الإسعاف هرعت إلى مكان الغارة فور وقوعها، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم، مؤكدةً استمرار المتابعة الصحية للحالات المصابة".

ويسري وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل منذ 27 تشرين الثاني 2024، لكن الجيش الإسرائيلي يواصل تنفيذ عمليات تجريف وتفجير بجنوب لبنان ويشن غارات شبه يومية.

ولا تزال القوات الإسرائيلية تحتل 5 تلال لبنانية كانت قد سيطرت عليها خلال العدوان الذي تحول إلى حرب واسعة في 23 أيلول 2024، مما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح.