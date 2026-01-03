نائب رئيس المجلس السياسي : حزب الله لن يقبل باستمرار استباحة للاحتلال الأراضي اللبنانية

أكد نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي أن الحزب لن يقبل باستمرار استباحة الأراضي اللبنانية على يد الاحتلال الإسرائيلي.

وقال قماطي إن انصياع الحكومة اللبنانية للإملاءات الخارجية يعني التخلي عن الجنوب، مؤكدا أن حزب الله لن يسلم سلاحه أو يستغني عن قوة لبنان في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية.

وأضاف قماطي أن جيش الاحتلال يخطط لإقامة منطقة عازلة على الحدود اللبنانية في احتلال جديد لأراضي الجنوب، داعيا إلى حوار لبناني لبناني لحل المشاكل البلاد وحمايتها من الاحتلال الإسرائيلي.