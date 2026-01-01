سوريا - لبنان - فلسطين

جيش الاحتلال الصهيوني يبدأ بإزالة 25 مبنى في مخيم نور شمس بالضفة الغربية


بدأت جرافات صهيونية بإزالة 25 مبنى في مخيم نور شمس للاجئين لـ"اجتثاث جماعات إرهابية" في مناطق شمال الضفة الغربية، حيث تقع المباني، التي تؤوي نحو 100 عائلة، في مخيم نور شمس، الذي يعد من المواقع التي تشهد بشكل متكرر اشتباكات بين مسلحين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية.

وأفادت وكالة "فرانس برس" بأن جرافات ورافعات عسكرية صهيونية اقتحمت المباني في وقت مبكر من صباح الأربعاء، ما أدى إلى تصاعد سحب كثيفة من الغبار في الأجواء، بينما راقب عدد كبير من السكان المشهد من مسافة بعيدة.

وقال جيش الإحتلال في بيان إن عمليات الهدم تأتي في إطار عملية مستمرة ضد جماعات فلسطينية مصنفة إرهابية، مدعيا أن مناطق شمال السامرة أصبحت مركزا مهما للنشاط الإرهابي، حيث تعمل هذه الجماعات من داخل مناطق مدنية مكتظة بالسكان.

فيما ذكرت نهاية الجندي، العضوة في اللجنة الشعبية لمخيم نور شمس، إن مئات العائلات أُجبرت على مغادرة منازلها حتى قبل بدء العملية العسكرية التي انطلقت في وقت سابق من هذا العام.

وأضافت أن أكثر من 1500 عائلة من المخيم لا تزال حتى اليوم غير قادرة على العودة إلى منازلها، مشددة على أن ما يجري يمثل كارثة كبرى وكارثة إنسانية حقيقية بحق اللاجئين الفلسطينيين، تحدث أمام أنظار العالم.

طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
