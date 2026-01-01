جيش الاحتلال الصهيوني يبدأ بإزالة 25 مبنى في مخيم نور شمس بالضفة الغربية

بدأت جرافات صهيونية بإزالة 25 مبنى في مخيم نور شمس للاجئين لـ"اجتثاث جماعات إرهابية" في مناطق شمال الضفة الغربية، حيث تقع المباني، التي تؤوي نحو 100 عائلة، في مخيم نور شمس، الذي يعد من المواقع التي تشهد بشكل متكرر اشتباكات بين مسلحين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية.

وأفادت وكالة "فرانس برس" بأن جرافات ورافعات عسكرية صهيونية اقتحمت المباني في وقت مبكر من صباح الأربعاء، ما أدى إلى تصاعد سحب كثيفة من الغبار في الأجواء، بينما راقب عدد كبير من السكان المشهد من مسافة بعيدة.

وقال جيش الإحتلال في بيان إن عمليات الهدم تأتي في إطار عملية مستمرة ضد جماعات فلسطينية مصنفة إرهابية، مدعيا أن مناطق شمال السامرة أصبحت مركزا مهما للنشاط الإرهابي، حيث تعمل هذه الجماعات من داخل مناطق مدنية مكتظة بالسكان.

فيما ذكرت نهاية الجندي، العضوة في اللجنة الشعبية لمخيم نور شمس، إن مئات العائلات أُجبرت على مغادرة منازلها حتى قبل بدء العملية العسكرية التي انطلقت في وقت سابق من هذا العام.

وأضافت أن أكثر من 1500 عائلة من المخيم لا تزال حتى اليوم غير قادرة على العودة إلى منازلها، مشددة على أن ما يجري يمثل كارثة كبرى وكارثة إنسانية حقيقية بحق اللاجئين الفلسطينيين، تحدث أمام أنظار العالم.