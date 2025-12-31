سوريا - لبنان - فلسطين

القوات الصهيونىة تتوغل في مناطق بريف القنيطرة الجنوبي


ذكرت وكالة "سانا" السورية أن قوات الجيش الإسرائيلي توغلت مرة جديدة اليوم الأربعاء في مناطق بريف القنيطرة الجنوبي، حيث أفادت بأن "قوة للاحتلال مؤلفة من ثلاث آليات، بينها سيارتا هايلكس، إضافة إلى آلية همر، توغلت من مدخل بلدة بئر عجم باتجاه قرية بريقة".

وكانت القوات توغلت أمس بين قريتي رويحينة والمشيرفة، وأقامت حاجزا مؤقتا عند تقاطع قرية أم العظام بريف القنيطرة الشمالي، كما توغلت في قرية العشة، واعتقلت أحد المواطنين، فيما أقامت حاجزا مؤقتا بين قرية عين الزيوان وبين بلدة كودنة، بريف القنيطرة الجنوبي.

فيما تواصل إسرائيل سياساتها العدوانية، وخرق اتفاق فضّ الاشتباك الموقع عام 1974، من خلال التوغل في مناطق بالجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين، كما تطالب سوريا باستمرار بخروج القوات الإسرائيلية من أراضيها، مؤكدة أن جميع الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتب أي أثر قانوني وفقا للقانون الدولي، وتدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وردع ممارسات إسرائيل.

