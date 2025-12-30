فلسطين: غارات صهيونية وقصف مدفعي على قطاع غزة

شهدت مناطق مختلفة من قطاع غزة، منذ ساعات الصباح، اليوم الثلاثاء، سلسلة غارات صهيونية امتدت من شمال القطاع حتى جنوبه، حيث ذكرت وسائل إعلام فلسطينية بأن "غارات صهيونية استهدفت مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، بعد كانت قد استهدفتها في وقت سابق فجر اليوم بطائرة مسيرة"، مشيرة الى أن "الغارات الصهيونية شنت في وقت سابق غارات مستهدفة مخيم المغازي وسط القطاع".

وأضافت أن "الطيران الحربي استهدف أيضا بغارة عنيفة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة."

كذلك أفادت وسائل إعلام فلسطينية في وقت متأخر من أمس الاثنين، بأن قوات الاحتلال قامت بنسف عدد من المباني في مناطق تسيطر عليها شرقي مدينة غزة.