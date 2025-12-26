أبو الغيط يدين التفجير اﻹرهابي في حمص السورية

دان ألامين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط، اليوم الجمعة، التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجد الإمام علي بن أبي طالب بحي الذهب في مدينة حمص السورية.

وقال بيان للجامعة العربية إن "الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط يدين بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجد الإمام علي بن أبي طالب بحي الذهب بحمص ظهر اليوم 26 ديسمبر الجاري، وأدى إلى سقوط عدد من الضحايا والمصابين من المدنيين الأبرياء"، معرباً عن "خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين".

وأضاف البيان، أن "المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي نبه الى كافة المحاولات الرامية لزعزعة أمن واستقرار سوريا، من خلال زرع الفتن ونشر الفوضى"، مشدداً على "أهمية تكثيف الجهود بهدف تجاوز التحديات الراهنة بما يحفظ وحدة وسيادة سوريا ".

وجدد المتحدث باسم الامين العام- حسب البيان- التأكيد على "دعم الجامعة العربية لجهود الحكومة السورية في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي والإرهاب بكافة أشكاله، والتعاون مع المجتمع الدولي بهدف التصدي للمخاطر الارهابية واجتثاث منابعها".