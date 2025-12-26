سوريا - لبنان - فلسطين

أبو الغيط يدين التفجير اﻹرهابي في حمص السورية


دان ألامين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط، اليوم الجمعة، التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجد الإمام علي بن أبي طالب بحي الذهب في مدينة حمص السورية.

وقال بيان للجامعة العربية إن "الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط يدين بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجد الإمام علي بن أبي طالب بحي الذهب بحمص ظهر اليوم 26 ديسمبر الجاري، وأدى إلى سقوط عدد من الضحايا والمصابين من المدنيين الأبرياء"، معرباً عن "خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين".

وأضاف البيان، أن "المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي نبه الى كافة المحاولات الرامية لزعزعة أمن واستقرار سوريا، من خلال زرع الفتن ونشر الفوضى"، مشدداً على "أهمية تكثيف الجهود بهدف تجاوز التحديات الراهنة بما يحفظ وحدة وسيادة سوريا ".

وجدد المتحدث باسم الامين العام- حسب البيان- التأكيد على "دعم الجامعة العربية لجهود الحكومة السورية في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي والإرهاب بكافة أشكاله، والتعاون مع المجتمع الدولي بهدف التصدي للمخاطر الارهابية واجتثاث منابعها".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
أبو الغيط يدين التفجير اﻹرهابي في حمص السورية
المرصد السوري: انفجار حمص مجزرة جديدة بحق العلويين ورصدنا "شماتة" بمواقع التواصل
"انصار السنة" الارهابي تتبنى تفجير مسجد الإمام علي في سوريا
إعلام صهيوني: قتيلان و6 إصابات في عملية دهس وطعن مزدوجة في بيسان
سوريا: انفجار داخل مسجد الإمام علي (عليه السلام) في مدينة حمص
الصحة العالمية: 100 ألف طفل في غزة مهددون بسوء تغذية حاد بحلول أبريل
سوريا.. سلسلة انفجارات تهز السويداء جراء غارات أردنية
الأخطار تتجمع غربا: تركيا تتوعد ودمشق تفاوض وقسد تناور.. والعراق عيونه على "سجون داعش"
لبنان: الجيش الصهيوني يفجر أبنية في جنوب البلاد ويستهدف سيارة شرقا
لبنان: جيش الإحتلال يعلن استهداف مواقع لحزب الله في الجنوب
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك