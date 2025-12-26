المرصد السوري: انفجار حمص مجزرة جديدة بحق العلويين ورصدنا "شماتة" بمواقع التواصل

وصف مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، اليوم الجمعة، ( 26 كانون الأول 2025 )، التفجير الذي استهدف مسجداً في مدينة حمص بـ"مجزرة جديدة" ضد العلويين.

ونقل المرصد في منشور على صفحته في فيسبوك عن عبد الرحمن قوله، إن "الانفجار الذي وقع داخل مسجد الإمام علي (ع) في منطقة وادي الذهب بمحافظة حمص، أسفر عن استشهاد وإصابة 31 شخصاً على الأقل، بينهم 3 أطفال، مع تأكيد مقتل 8 أشخاص من المصلين في حصيلة أولية وغير نهائية".

وأضاف، أن "الجهات المختصة تنتظر نتائج التحقيق لمعرفة ما إذا كان الانفجار ناجم عن عملية انتحارية أو زرع عبوات ناسفة داخل المسجد"، مشيراً إلى أن "هذه الجريمة تأتي في سياق المجازر التي تستهدف المكونات السورية".

وشدد عبد الرحمن على "ضرورة محاربة الفكر المتطرف والخطابات التكفيرية التي بدأت تظهر على مواقع التواصل الاجتماعي"، مؤكداً "وجود عناصر تتبنى هذا الفكر ضمن مناطق عدة، لاسيما في ريف حمص ودير الزور، مما يتطلب تكاتفاً لإنهاء هذه التهديدات".

وأعرب عن "أسفه من مشاهدة شماتة بالضحايا على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل أصحاب الفكر الداعشي".

وكانت محافظة حمص السورية قد شهدت ظهر اليوم وأثناء صلاة الجمعة، انفجاراً داخل مسجد الإمام علي بن أبي طالب (ع) أسفر عن عدد من الضحايا.

وقالت وزارة الداخلية السورية ان: "8 أشخاص قتلوا على الأقل، في الانفجار في حي وادي الذهب بمحافظة حمص" مرجحة، بان "داعش قد يكون متورطا في هجوم حمص"، مشيرة إلى أن "منفذ الهجوم وضع حقيبة ملغومة داخل المسجد".