سوريا - لبنان - فلسطين

المرصد السوري: انفجار حمص مجزرة جديدة بحق العلويين ورصدنا "شماتة" بمواقع التواصل


وصف مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، اليوم الجمعة، ( 26 كانون الأول 2025 )، التفجير الذي استهدف مسجداً في مدينة حمص بـ"مجزرة جديدة" ضد العلويين.

ونقل المرصد في منشور على صفحته في فيسبوك عن عبد الرحمن قوله، إن "الانفجار الذي وقع داخل مسجد الإمام علي (ع) في منطقة وادي الذهب بمحافظة حمص، أسفر عن استشهاد وإصابة 31 شخصاً على الأقل، بينهم 3 أطفال، مع تأكيد مقتل 8 أشخاص من المصلين في حصيلة أولية وغير نهائية".

وأضاف، أن "الجهات المختصة تنتظر نتائج التحقيق لمعرفة ما إذا كان الانفجار ناجم عن عملية انتحارية أو زرع عبوات ناسفة داخل المسجد"، مشيراً إلى أن "هذه الجريمة تأتي في سياق المجازر التي تستهدف المكونات السورية".

وشدد عبد الرحمن على "ضرورة محاربة الفكر المتطرف والخطابات التكفيرية التي بدأت تظهر على مواقع التواصل الاجتماعي"، مؤكداً "وجود عناصر تتبنى هذا الفكر ضمن مناطق عدة، لاسيما في ريف حمص ودير الزور، مما يتطلب تكاتفاً لإنهاء هذه التهديدات".

وأعرب عن "أسفه من مشاهدة شماتة بالضحايا على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل أصحاب الفكر الداعشي".

وكانت محافظة حمص السورية قد شهدت ظهر اليوم وأثناء صلاة الجمعة، انفجاراً داخل مسجد الإمام علي بن أبي طالب (ع) أسفر عن عدد من الضحايا.

وقالت وزارة الداخلية السورية ان: "8 أشخاص قتلوا على الأقل، في الانفجار في حي وادي الذهب بمحافظة حمص" مرجحة، بان "داعش قد يكون متورطا في هجوم حمص"، مشيرة إلى أن "منفذ الهجوم وضع حقيبة ملغومة داخل المسجد".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
المرصد السوري: انفجار حمص مجزرة جديدة بحق العلويين ورصدنا "شماتة" بمواقع التواصل
"انصار السنة" الارهابي تتبنى تفجير مسجد الإمام علي في سوريا
إعلام صهيوني: قتيلان و6 إصابات في عملية دهس وطعن مزدوجة في بيسان
سوريا: انفجار داخل مسجد الإمام علي (عليه السلام) في مدينة حمص
الصحة العالمية: 100 ألف طفل في غزة مهددون بسوء تغذية حاد بحلول أبريل
سوريا.. سلسلة انفجارات تهز السويداء جراء غارات أردنية
الأخطار تتجمع غربا: تركيا تتوعد ودمشق تفاوض وقسد تناور.. والعراق عيونه على "سجون داعش"
لبنان: الجيش الصهيوني يفجر أبنية في جنوب البلاد ويستهدف سيارة شرقا
لبنان: جيش الإحتلال يعلن استهداف مواقع لحزب الله في الجنوب
عودة الهدوء الحذر إلى المدينة وتوقف الاشتباكات في محيط حيي الاشرافية و الشيخ مقصود. في خلب السورية
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك