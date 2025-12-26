سوريا - لبنان - فلسطين

"انصار السنة" الارهابي تتبنى تفجير مسجد الإمام علي في سوريا


أعلنت "سرايا انصار السنة"، اليوم الجمعة، مسؤوليتها عن تفجير مسجد الامام علي (ع) في سوريا

وقالت الجماعة في بيان، جاء في نص مضمونه: "فجر مجاهدو سرايا انصار السنة، بالتعاون مع مجاهدين من جماعة اخرى عدداً من العبوات داخل معبد الامام علي بن ابي طالب التابع للنصيرية، مما ادى الى مقتل واصابة 40 نصيريا".

وأضاف البيان: "كما ننفي ما تم تداوله من ان التفجير ادى الى استهداف مسجداً لأهل السنة والجماعة، كما نذكر ان هجماتنا سوف تستمر في تزايد".

وأعلنت السلطات السورية، اليوم الجمعة، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الانفجار الذي استهدف مسجد الإمام علي بن أبي طالب في مدينة حمص إلى 26 شخصاً بين قتيل وجريح، كاشفة عن تفاصيل جديدة حول طبيعة الهجوم.

وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بأن الانفجار الذي وقع في حي "وادي الذهب" أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 21 آخرين بجروح متفاوتة. ووقع الاعتداء بالتزامن مع صلاة الجمعة، وهي الفترة التي يشهد فيها المسجد ذروة الازدحام، مما أدى إلى وقوع هذا العدد من الضحايا.

وفي أول تعليق رسمي حول طبيعة الحادث، أعلن مدير الإعلام في محافظة حمص أن الانفجار كان ناجماً عن "عبوة ناسفة". من جانبها، أوضحت قناة "الإخبارية السورية" الرسمية أن الاعتداء تم عبر عبوات ناسفة كانت مزروعة في زاوية محددة داخل المسجد تشهد كثافة عالية من المصلين، مما يشير إلى تعمد إيقاع أكبر قدر ممكن من الخسائر البشرية.

وعقب الانفجار، فرضت القوات الأمنية طوقاً مشدداً وأغلقت كافة مداخل ومخارج الحي، فيما هرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى الجامعي في حمص. وأكدت مصادر طبية أن حالة اثنين من الجرحى "حرجة جداً"، مما يرجح إمكانية ارتفاع عدد الوفيات خلال الساعات القادمة.

 

وبثت وسائل إعلام محلية مشاهد تظهر حجم الدمار والأضرار المادية الجسيمة التي لحقت بالمسجد جراء قوة الانفجار، فيما تستمر فرق التحقيق في تمشيط الموقع لرفع الأدلة الجنائية.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
المرصد السوري: انفجار حمص مجزرة جديدة بحق العلويين ورصدنا "شماتة" بمواقع التواصل
"انصار السنة" الارهابي تتبنى تفجير مسجد الإمام علي في سوريا
إعلام صهيوني: قتيلان و6 إصابات في عملية دهس وطعن مزدوجة في بيسان
سوريا: انفجار داخل مسجد الإمام علي (عليه السلام) في مدينة حمص
الصحة العالمية: 100 ألف طفل في غزة مهددون بسوء تغذية حاد بحلول أبريل
سوريا.. سلسلة انفجارات تهز السويداء جراء غارات أردنية
الأخطار تتجمع غربا: تركيا تتوعد ودمشق تفاوض وقسد تناور.. والعراق عيونه على "سجون داعش"
لبنان: الجيش الصهيوني يفجر أبنية في جنوب البلاد ويستهدف سيارة شرقا
لبنان: جيش الإحتلال يعلن استهداف مواقع لحزب الله في الجنوب
عودة الهدوء الحذر إلى المدينة وتوقف الاشتباكات في محيط حيي الاشرافية و الشيخ مقصود. في خلب السورية
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك