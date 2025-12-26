سوريا - لبنان - فلسطين

إعلام صهيوني: قتيلان و6 إصابات في عملية دهس وطعن مزدوجة في بيسان


 

 

أفادت وسائل إعلام صهيونية، اليوم الجمعة، بمقتل شخصين وإصابة ستة آخرين بجروح متفاوتة، في عملية وُصفت بالمزدوجة، شملت الدهس والطعن، وقعت في منطقة بيسان شمال فلسطين المحتلة، حيث ذكرت الوسائل أن "طواقم الإسعاف هرعت إلى مكان الحادث وقدمت الإسعافات الأولية للمصابين، قبل نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج، في حين أعلنت وفاة شخصين متأثرين بإصابتهما".

كما أوضحت أن" قوات الأمن فرضت طوقًا أمنيًا في محيط المكان، وشرعت في عمليات تمشيط وتحقيق للوقوف على ملابسات الحادث، دون صدور تفاصيل رسمية إضافية حتى اللحظة"، مؤكدة أن "التحقيقات لا تزال جارية، وسط ترقب لمزيد من المعلومات الرسمية حول خلفية العملية".

