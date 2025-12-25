سوريا.. سلسلة انفجارات تهز السويداء جراء غارات أردنية

هزت سلسلة من الانفجارات العنيفة، مساء اليوم الخميس، ( 25 كانون الأول 2025 )، ريف محافظة السويداء جنوبي سوريا، ناتجة عن غارات جوية نفذها سلاح الجو الأردني استهدفت مواقع لشبكات تهريب المخدرات.

ونقلت مصادر صحفية، أن "الغارات الجوية استهدفت مزارع ومواقع في محيط قرى (شعاب، ملح، الكفر، والعانات) بالريف الجنوبي الغربي للمحافظة، وهي مناطق تُعرف بنشاط شبكات تهريب المخدرات والأسلحة باتجاه الحدود الأردنية".

وأضافت المصادر، أن "طائرات استطلاع حلقت في أجواء المنطقة قبيل تنفيذ الغارات التي استهدفت مستودعات لتخزين المواد المخدرة وأوكاراً تستخدمها جماعات التهريب كمنطلق لعملياتها"، مشيرة إلى أن "أصوات الطائرات الحربية لا تزال تُسمع في الأجواء الحدودية".

وكان الجيش الأردني قد أعلن في وقت سابق عن تحييد عدد من تجار الأسلحة والمخدرات وتدمير معامل تابعة لهم في عمليات نوعية استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة، مؤكداً استمرار جهوده في التصدي للتهديدات الأمنية على واجهته الشمالية.