لبنان: الجيش الصهيوني يفجر أبنية في جنوب البلاد ويستهدف سيارة شرقا

يواصل الجيش الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع لبنان في نوفمبر، وقد نفذ سلسلة من العمليات من بينها تفجير أبنية جنوبا واستهداف سيارة شرقا، حيث ذكر مراسل القناة الروسية، إن قوة مشاة إسرائيلية توغلت فجرا إلى بلدة كفركلا جنوب لبنان حيث نفذت تفجيرا كبيرا لأحد المباني داخل البلدة، كما ألقت طائرة مسيرة إسرائيلية قنابل متفجرة على بلدة حولا جنوبا ما أدى إلى تضرر حفارة وعدد من السيارات. وفي السياق، نفذت القوات الإسرائيلية في موقع رويسات العلم عملية تمشيط بالاسلحة الرشاشة باتجاه أطراف بلدة كفر شوبا الجنوبية.

فيما استهدفت غارة إسرائيلية سيارة في منطقة حوش السيد علي قضاء الهرمل شرق لبنان، إذ ذكر المتحدث باسم جيش الإحتلال إن "الجيش والشاباك هاجما قبل قليل عنصرا إرهابيا في منطقة الناصرية بلبنان".