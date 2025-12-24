لبنان: جيش الإحتلال يعلن استهداف مواقع لحزب الله في الجنوب

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء أنه نفذ غارات على عدة مواقع لإطلاق الصواريخ تابعة لـ"حزب الله" في مناطق متعددة من جنوب لبنان، حيث ذكر جيش الإحتلال في بيان إن "هذه الضربات أسفرت عن تفكيك الهياكل العسكرية التابعة لحزب الله، بالإضافة إلى البنية التحتية التي كان عناصره يستخدمونها مؤخرا لتنفيذ عملياتهم".

وأضاف البيان: "يأتي هذا التحرك في ضوء انتهاك وجود تلك المواقع للتفاهمات القائمة بين إسرائيل ولبنان، ما يشكل تهديدا مباشرا للأمن الإقليمي"، مؤكدا أن "الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته بهدف إزالة أي تهديد يواجه دولة إسرائيل، والعمل على منع أي محاولات لإعادة تأسيس حزب الله في المستقبل".

وفي هذا الصدد، ذكرت القناة الروسية بأن الغارات الإسرائيلية كانت عنيفة جدا حيث استخدم الجيش الإسرائيلي صواريخ ارتجاجية في قصف عدة مواقع في الجنوب وسمع صداها بأجواء كافة الأقضية الجنوبية.

كما أوضحت القناة أن الغارات استهدفت محيط بلدتي زفتا والنميرية وواد بين حومين الفوقا وعزّة ودير الزهراني في جنوب لبنان، مبينة أن الطيران الحربي الإسرائيلي يحلق في أجواء إقليم التفاح جنوبا وبعلبك شرقا.