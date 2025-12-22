اشتباكات عنيفة بين قوات ابو محمد الجولاني وقوات قسد في حلب

اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات ابو محمد الجولاني وقوات قسد الكردية في ريف حلب اسفرت عن سقوط قتلى وجرحى بين الطرفين

و أعلنت مديرية صحة حلب في سوريا، اليوم الاثنين، ( 22 كانون الأول 2025 )، عن سقوط ضحايا جراء قصف نفذته قوات سوريا الديمقراطية (قسد) استهدف أحياء المدينة، فيما أكدت وزارة الطوارئ استهداف فرق الدفاع المدني للمرة الثانية.

وقالت المديرية في بيان، إن: "قصفاً نفذته قوات سوريا الديمقراطية استهدف أحياء مدينة حلب، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين بجروح متفاوتة".

من جانبها، ذكرت وزارة الطوارئ بحسب الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا"، أن "قوات سوريا الديمقراطية استهدفت فرق الدفاع المدني في حلب للمرة الثانية هذا اليوم"، مشيرة إلى أن الهجمات تعرقل جهود الإغاثة والإنقاذ في المناطق المستهدفة.

واتهمت وزارة الداخلية السورية، الإثنين، قوات سوريا الديمقراطية "قسد" المتمركزة في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب بـ"الغدر" بقوات الأمن الداخلي المتمركزة في الحواجز المشتركة، عقب انسحابها المفاجئ وإطلاق النار على الحواجز، رغم الاتفاقات المبرمة بين الطرفين.

أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الاثنين، حصيلة ضحايا القصف الذي استهدف أحياء سكنية في مدينة حلب، فيما أكدت استنفار جميع مستشفياتها وكوادرها الطبية للتعامل مع الموقف.

وقالت الوزارة في بيان إنها "تتابع ببالغ القلق والاهتمام الوضع في مدينة حلب جراء التصعيد العسكري الجاري"، مبيناً أن "قصفاً استهدف منطقة سكنية قرب مستشفى الرازي، أسفر عن مقتل شاب ووالدته، وإصابة 8 مواطنين بينهم طفل وطفلة، فضلاً عن إصابة اثنين من عناصر الدفاع المدني".

وأضافت أنه "تم إسعاف جميع المصابين ونقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم وسط متابعة طبية دقيقة لأوضاعهم الصحية"، مشددة على أن "استهداف محيط المنشآت الطبية يعد جرماً يدينه القانون والأخلاق".

وأكدت الوزارة "رفع حالة الجاهزية التامة في جميع مستشفيات محافظة حلب، واستنفار الكوادر الطبية وتأمين المستلزمات والأدوية كافة للتعامل مع أي حالات طارئة"، داعية المواطنين إلى "توخي الحذر والابتعاد عن النوافذ والالتزام بالأماكن الآمنة، والاعتماد على المصادر الرسمية في تلقي المعلومات".

فيما قال مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية ان فصائل محسوبة على دمشق تستخدم دبابات ومدافع لاستهداف أحياء حلب

وأعلن عن مقتل امرأة وإصابة ستة مدنيين بجروح، "نتيجة استهداف أحياء الشيخ مقصود والأشرفية من قبل مسلحي فصائل حكومة دمشق".