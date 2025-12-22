سوريا - لبنان - فلسطين

ثلاثة شهداء بغارة إسرائيلية غادرة جنوب لبنان


استشهد ثلاثة أشخاص، اليوم الاثنين، ( 22 كانون الأول 2025 )، بغارة إسرائيلية غادرة استهدفت سيارة في جنوب لبنان، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، في حين قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم عناصر من حزب الله.

وأوردت الوكالة اللبنانية أن الغارة التي شنها الطيران المسير الإسرائيلي على سيارة على طريق في منطقة صيدا، أدت إلى مقتل ثلاثة أشخاص كانوا بداخلها.

وفي وقت سابق، قال الجيش الإسرائيلي ⁠إنه استهدف عددا من العناصر التابعة لحزب ‍الله في ‍منطقة ⁠صيدا ‌بجنوب لبنان.

وأمس الأحد، استشهد شخص وأصيب آخر بغارتين إسرائيليتين في جنوب لبنان، وفق ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، 

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها من خلال تنفيذ غارات جوية على مناطق مختلفة في لبنان 

وذكرت وزارة الصحة اللبنانية في بيان أن غارتين على سيارة ودراجة نارية في بلدة ياطر قضاء بنت جبيل أدتا على التوالي إلى سقوط شهيد وإصابة مواطن ثان بجروح.

وتقع بلدة ياطر على مسافة نحو خمسة كيلومترات من الحدود مع إسرائيل.

