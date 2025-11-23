نائب رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله: قيادة المقاومة ستقرر ما تراه مناسبا للرد على عدوان الصاحية

ادان نائب رئيس المكتب السياسي لحزب الله محمود قماطي العدوان الصهيوني الغادر على الضاحية الجنوبية اليوم



وقال قماطي ان إسرائيل تجاوزت الخط الأحمر مشيرا الى ان قيادة المقاومة ستقرر ما تراه مناسبا للرد وكيفية الرد على هذا العدوان.

واشار قماطي اننا نعمل على تأكيد هوية الشخص الذي كان هدف العدوان الإسرائيلي

وقال ان شخصية بارزة في المقاومة كانت هدفًا في هذا العدوان وسنعلن عن الاسم لاحقًا"وان كل الاحتمالات مفتوحة بعد هجوم اليوم، والقيادة ستتخذ القرار المناسب.

وقال قماطي "لا نعلّق على ما يقوله العدو بشأن الرد، والقيادة تدرس الأمر وستتّخذ القرار"و لا خيار إلاّ بالتمسك بالمقاومة ولا يمكن قبول الاستمرار بهذه الاستباحة

واضاف اننا ننسق مع الدولة اللبنانية لوضع حد لهذه الاستباحة الإسرائيلية