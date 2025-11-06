سوريا - لبنان - فلسطين

أول تعليق لبناني على قصف "إسرائيل" جنوبي البلاد


اعتبر الرئيس اللبناني جوزيف عون، الخميس، أن ما قامت به إسرائيل اليوم في جنوب لبنان جريمة مكتملة.

وقال عون، "ما قامت به إسرائيل اليوم في جنوب لبنان جريمة مكتملة وفقا للقانون الدولي وجريمة سياسية نكراء".

وأضاف "الرئيس اللبناني "كلما عبرنا عن انفتاحنا على التفاوض السلمي أمعنت إسرائيل في عدوانها"، مردفا "منذ اتفاق وقف إطلاق النار وإسرائيل لم تدخر جهدا لرفض أي تسوية تفاوضية". 

وشن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس، سلسلة هجمات عنيفة على عدة بلدات في جنوب لبنان، بعد إصداره إنذارات بالإخلاء لسكان هذه المناطق.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
حماس تدين العدوان الصهيوني على جنوب لبنان
حزب الله يؤكد على تمسكه بحق المقاومة في مواجهة الاحتلال
أول تعليق لبناني على قصف "إسرائيل" جنوبي البلاد
أمريكا تستعد لتأسيس قاعدة عسكرية جوية في سوريا
إسرائيل تبدأ غاراتها على جنوب لبنان
لبنان: طيران جيش الاحتلال الصهيوني يشن غارات على عدة بلدات في الجنوب
حركة حماس تتهم إسرائيل بالفبركة وتؤكد خوض معركة استخبارية حول الأسرى في غزة
جيش الاحتلال الصهيوني يعلن المنطقة الحدودية مع مصر منطقة عسكرية!
حماس تعلن اعتزامها تسليم جثمان رهينة لإسرائيل
"القناة 12" العبرية: تم التواصل مع المدعية العسكرية وهي على قيد الحياة
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك