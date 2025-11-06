أول تعليق لبناني على قصف "إسرائيل" جنوبي البلاد

اعتبر الرئيس اللبناني جوزيف عون، الخميس، أن ما قامت به إسرائيل اليوم في جنوب لبنان جريمة مكتملة.

وقال عون، "ما قامت به إسرائيل اليوم في جنوب لبنان جريمة مكتملة وفقا للقانون الدولي وجريمة سياسية نكراء".

وأضاف "الرئيس اللبناني "كلما عبرنا عن انفتاحنا على التفاوض السلمي أمعنت إسرائيل في عدوانها"، مردفا "منذ اتفاق وقف إطلاق النار وإسرائيل لم تدخر جهدا لرفض أي تسوية تفاوضية".

وشن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس، سلسلة هجمات عنيفة على عدة بلدات في جنوب لبنان، بعد إصداره إنذارات بالإخلاء لسكان هذه المناطق.