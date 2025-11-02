"القناة 12" العبرية: تم التواصل مع المدعية العسكرية وهي على قيد الحياة

قالت "القناة 12" العبرية مساء السبت، إنه تم التواصل مع المدعية العسكرية العامة الإسرائيلية يفعات تومر يروشالمي.

وأكدت القناة العبرية أن يفعات تومر يروشالمي على قيد الحياة.

من جهتها أكدت الشرطة الإسرائيلية أنه قد العثور على المدعية العسكرية وهي بصحة جيدة وسليمة.

ومساء الأحد، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن الشرطة الإسرائيلية تبحث عن المدعية العامة العسكرية يفعات تومر يروشالمي التي فقد الاتصال بها.

وأفادت الصحيفة بأن الشرطة تبحث عن المدعية العسكرية العامة في أحد شواطيء تل أبيب وهي مفقودة منذ الصباح.

وكانت "القناة 12" قد أشارت إلى أن المدعية العسكرية المقالة تركت رسالة في سيارتها قرب شاطئ الصخرة في تل أبيب، وسط تقديرات غير رسمية تفيد بأنها عازمة على الانتحار.

وقدمت المدعية العسكرية العامة في إسرائيل استقالتها من منصبها لقائد هيئة أركان الجيش إيال زمير عقب ثبوت تورطها بتسرب مقطع فيديو لتعذيب أسير فلسطيني في معتقل سدي تيمان.

وسابقا، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس عزل المدعية العسكرية العامة من منصبها للاشتباه في تسريبها مقطع فيديو يظهر اعتداء وحشيا على أسير فلسطيني العام الماضي.

وقال كاتس "إن يروشالمي لن تعود إلى منصبها لتورطها في تسريب المقطع المصور عن معتقل سدي تيمان، مضيفا أن كل من ساهم في "التشهير الدموي" بالجنود في قضية سدي تيمان سيحاكم".

وتأتي هذه التطورات بعد تحقيق أجراه الجيش بشأن فضيحة تسريب مقطع مصور يظهر تعذيبا وحشيا لأسير من غزة على أيدي جنود إسرائيليين في مركز اعتقال سدي تيمان.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن التحقيق فتح في أعقاب مقابلة أجريت صدفة مع موظفة في النيابة العسكرية خضعت فيها لجهاز كشف الكذب "البوليغراف" بشأن تسريب هذا الفيديو.

ووفقا لصحيفة "هآرتس"، قالت مصادر في إنفاذ القانون إن هناك شكوكا بأن الفيديو سربه أشخاص مقربون من رئيس الشرطة وإنه يتوقع أن تقدم يروشالمي روايتها للأحداث ضمن التحقيق.

والصيف الماضي، نشرت "القناة 12" مقطعا مصورا يوثق اعتداء جنود إسرائيليين جنسيا على أسير فلسطيني في معسكر سدي تيمان في صحراء النقب، مما أثار موجة غضب عارم على وسائل التواصل الاجتماعي.

ووفقا للصحافة الإسرائيلية حينذاك، أصيب الأسير بتمزق في الأمعاء، وإصابة بالغة في فتحة الشرج والرئتين، وكسور في الأضلاع.