فقد الاتصال بها.. الشرطة الإسرائيلية تبحث عن المدعية العامة العسكرية بعد فضيحة "سدي تيمان"

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية مساء الأحد، إن الشرطة الإسرائيلية تبحث عن المدعية العامة العسكرية يفعات تومر يروشالمي التي فقد الاتصال بها.

وأفادت الصحيفة بأن الشرطة تبحث عن المدعية العسكرية العامة في أحد شواطيء تل أبيب وهي مفقودة منذ الصباح.

وأشارت "القناة 12" إلى أن المدعية العسكرية المقالة تركت رسالة في سيارتها قرب شاطئ الصخرة في تل أبيب، وسط تقديرات غير رسمية تفيد بأنها عازمة على الانتحار.

وتعقيبا على ما نشر حول عمليات البحث عن المدعية العسكرية العامة، قال الجيش في بيان إن رئيس الأركان أوعز إلى قسم العمليات بتسخير كل الوسائل المتاحة لدى الجيش في محاولة للعثور عليها في أقرب وقت ممكن.

ويفعات تومر يروشالمي التي فقد أثرها، كانت قد تقدمت باستقالتها من منصبها عقب ثبوت تورطها بتسرب مقطع فيديو لتعذيب أسير فلسطيني.

وقدمت المدعية العسكرية العامة في إسرائيل استقالتها لقائد هيئة أركان الجيش إيال زمير على خلفية التحقيقات بتسريب توثيقات تعذيب الأسرى الفلسطينيين في معتقل سدي تيمان.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "طلبت المدعية العامة العسكرية، يفعات تومر يروشالمي، من رئيس الأركان، إيال زامير، صباح اليوم الجمعة، إنهاء خدمتها".

وأضاف: "وقبل رئيس الأركان طلبها بإنهاء خدمتها فورا، وسيعمل على استقرار النيابة العامة العسكرية وحماية جنود الجيش. ويعرب رئيس الأركان عن ثقته بإجراء تحقيق شامل لكشف الحقيقة".

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس عزل المدعية العسكرية العامة من منصبها للاشتباه في تسريبها مقطع فيديو يظهر اعتداء وحشيا على أسير فلسطيني العام الماضي.

وقال كاتس إن يروشالمي لن تعود إلى منصبها لتورطها في تسريب المقطع المصور عن معتقل سدي تيمان، مضيفا أن كل من ساهم في "التشهير الدموي" بالجنود في قضية سدي تيمان سيحاكَم.

وتأتي هذه التطورات بعد تحقيق أجراه الجيش بشأن فضيحة تسريب مقطع مصور يظهر تعذيبا وحشيا لأسير من غزة على أيدي جنود إسرائيليين في مركز اعتقال سدي تيمان.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن التحقيق فتح في أعقاب مقابلة أجريت صدفة مع موظفة في النيابة العسكرية خضعت فيها لجهاز كشف الكذب "البوليغراف" بشأن تسريب هذا الفيديو.

ووفقا لصحيفة "هآرتس"، قالت مصادر في إنفاذ القانون إن هناك شكوكا بأن الفيديو سربه أشخاص مقربون من رئيس الشرطة وإنه يتوقع أن تقدم يروشالمي روايتها للأحداث ضمن التحقيق.

والصيف الماضي، نشرت "القناة 12" مقطعا مصورا يوثق اعتداء جنود إسرائيليين جنسيا على أسير فلسطيني في معسكر سدي تيمان في صحراء النقب، مما أثار موجة غضب عارم على وسائل التواصل الاجتماعي.

ووفقا للصحافة الإسرائيلية حينذاك، أصيب الأسير بتمزق في الأمعاء، وإصابة بالغة في فتحة الشرج والرئتين، وكسور في الأضلاع.