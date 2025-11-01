سوريا - لبنان - فلسطين

صحة غزة: 5 شهداء و 9 إصابات جديدة خلال 48 ساعة


صرّحت وزارة الصحة الفلسطينية بارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 68,858 شهيدا و170,664 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023، إذ جاء في التقرير الإحصائي اليومي لعدد القتلى والجرحى جراء الحرب، أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 22 شهيدًا بينهم 5 شهداء جدد و17 قتيلا تم انتشالهم من تحت الأنقاض، إلى جانب 9 إصابات خلال الـ 48 ساعة الماضية.

فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة، فمنذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025 بلغ  إجمالي الشهداء 226، وإجمالي الإصابات 594، وتم انتشال 499 شهيدًا من تحت الأنقاض.

كما لفتت الوزارة إلى أنه تم استلام 30 جثمانا لشهداء تم الإفراج عنهم أمس من قبل إسرائيل وبواسطة منظمة الصليب الأحمر، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الجثامين المستلمة إلى 225 جثمانا.

كذلك أشارت إلى أنه تم إضافة أسماء 193 شهيداً للإحصائية التراكمية، ممن تم اكتمال بياناتهم واعتمادها من اللجنة القضائية المتابعة لملف التبليغات والمفقودين من تاريخ 24/10/2025 الى 31/10/2025. فيما أهابت وزارة الصحة بغزة بذوي الشهداء والمفقودين ضرورة استكمال بياناتهم عبر التسجيل في الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات ضمن سجلات وزارة الصحة.

