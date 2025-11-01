سوريا - لبنان - فلسطين

كتائب القسام تطالب الصليب الأحمر بالتحرك لاستخراج جثث الأسرى الإسرائيليين بشكل متزامن


أعلنت كتائب القسام، عن جهوزية طواقمها للعمل على استخراج جثث الأسرى الإسرائيليين داخل ما يعرف بالخط الأصفر، بشكل متزامن وفي جميع المواقع، في إطار إنهاء ملف الجثث، فقد طالبت الكتائب، في بيان صحفي اليوم، الوسطاء واللجنة الدولية للصليب الأحمر بتوفير وتجهيز المعدات والطواقم اللازمة لتنفيذ عمليات الانتشال في وقت واحد.

كما أوضحت الكتائب أنها عرضت أمس تسليم ثلاث عينات من جثامين مجهولة الهوية لتسهيل عملية تسليم الجثث وعدم إعاقة الجهود، إلا أن الجانب الإسرائيلي رفض استلام العينات وطلب استلام الجثامين كاملة، مشيرة إلى أنها قامت بتسليمها منعا لأي ادعاءات إسرائيلية بهذا الشأن.

وكانت تقارير إعلامية إسرائيلية أفادت اليوم السبت، بأن الجثث التي سلمتها حركة حماس لإسرائيل أمس الجمعة ليست لمختطفين إسرائيليين.

