إعلام عبري: الجثث التي سلمتها حماس لإسرائيل أمس ليست لمختطفين إسرائيليين

أوضحت تقارير إعلامية إسرائيلية اليوم السبت، بأن الجثث التي سلمتها حركة حماس لإسرائيل أمس الجمعة ليست لمختطفين إسرائيليين، حيث أكدت إذاعة الجيش أن "الرفات التي نقلتها حماس إلى إسرائيل الليلة الماضية لا تعود لأي أسير إسرائيلي. هذا ما اتضح من الفحص الذي أجري في معهد الطب الشرعي".

وأضافت أنه "في البداية، قيمت إسرائيل احتمالية أن تكون هذه الرفات لأسرى ضعيفة جدا. كما أبلغت العائلات الليلة الماضية بنقل الرفات للفحص، وأن هذا الاحتمال ضعيف. مع ذلك، لا ترى إسرائيل في هذا انتهاكا من حماس، لأن هذه الرفات لم تقدم على أنها رفات أسرى بشكل مؤكد منذ البداية"، وفق ما ذكرت الإذاعة.

كما أكد موقع "واينت"، أنه في قطاع غزة، لا يزال هنالك 11 رهينة قتلى، وهم: الكابتن عمر ناوترا، واللواء ران غويلي، والرقيب إيتاي تشين، والرقيب أوز دانييل، والعقيد عساف هامي، والملازم هدار جولدين، ودرور أور، وماني جودارد، وليور ردايف، وجوشوا لويتو مولال، وسونتيسك رينتالك.