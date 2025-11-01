سوريا - لبنان - فلسطين

إعلام عبري: الجثث التي سلمتها حماس لإسرائيل أمس ليست لمختطفين إسرائيليين


أوضحت تقارير إعلامية إسرائيلية اليوم السبت، بأن الجثث التي سلمتها حركة حماس لإسرائيل أمس الجمعة ليست لمختطفين إسرائيليين، حيث أكدت إذاعة الجيش أن "الرفات التي نقلتها حماس إلى إسرائيل الليلة الماضية لا تعود لأي أسير إسرائيلي. هذا ما اتضح من الفحص الذي أجري في معهد الطب الشرعي".

وأضافت أنه "في البداية، قيمت إسرائيل احتمالية أن تكون هذه الرفات لأسرى ضعيفة جدا. كما أبلغت العائلات الليلة الماضية بنقل الرفات للفحص، وأن هذا الاحتمال ضعيف. مع ذلك، لا ترى إسرائيل في هذا انتهاكا من حماس، لأن هذه الرفات لم تقدم على أنها رفات أسرى بشكل مؤكد منذ البداية"، وفق ما ذكرت الإذاعة.

كما أكد موقع "واينت"، أنه في قطاع غزة، لا يزال هنالك 11 رهينة قتلى، وهم: الكابتن عمر ناوترا، واللواء ران غويلي، والرقيب إيتاي تشين، والرقيب أوز دانييل، والعقيد عساف هامي، والملازم هدار جولدين، ودرور أور، وماني جودارد، وليور ردايف، وجوشوا لويتو مولال، وسونتيسك رينتالك.

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
