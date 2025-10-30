حزب الله يثمن موقف الرئيس اللبناني بالتصدي للتوغلات الإسرائيلية في الجنوب

ثمن حزب الله اللبناني، اليوم الخميس، موقف الرئيس اللبناني جوزاف عون بتوجيه الجيش للتصدي للتوغلات الإسرائيلية في الجنوب.

وذكر الحزب في بيان انه "يواصل العدو الصهيوني المجرم مسلسل جرائمه على الأراضي اللبنانية، ويمعن في ‏توغلاته وانتهاكه لسيادة لبنان ‏وحرمة مواطنيه، غير آبه بالاتفاقات والتفاهمات ‏والقوانين الدولية، إذ توغل فجر اليوم في عمق بلدة بليدا الحدودية ‏واقتحم مبنى ‏البلدية وأعدم بدم بارد موظف البلدية الشهيد إبراهيم سلامة وهو نائم في فراشه، في ‏جريمة تؤكد على ‏إجرام ووحشية هذا العدو المتعطش إلى القتل وسفك الدماء دون ‏أي مبرر.".

وتابع: إن "حزب الله يدين بشدة هذه الجريمة الإسرائيلية الجديدة، والتي أتت مباشرة بعد ‏زيارة الموفدة الأمريكية إلى لبنان ‏وترأسها اجتماعات لجنة الميكانيزم، يؤكد أن العدوان ‏الصهيوني على بلدنا يتم بشراكة وتواطؤ أميركي، وأن واشنطن ‏هي صاحبة ‏الضوء الأخضر لكل تصعيد إسرائيلي ولكل عدوان، بهدف الضغط على لبنان لتنفيذ ‏أجندة ومشاريع خبيثة ‏لا تتوافق مع مصلحته الوطنية ولا تحفظ له سيادته وعناصر ‏قوته".

وأضاف: إن "تمادي العدو في جرائمه وارتكاباته يستوجب من الدولة اللبنانية ومن كل القوى ‏السياسية اتخاذ موقف وطني موحد ‏ومسؤول وصلب لتقوية موقف لبنان إزاء هذه الاعتداءات المتواصلة.

ويثمن حزب الله موقف رئيس الجمهورية بالطلب ‏من الجيش اللبناني مواجهة ‏التوغلات الإسرائيلية، ويدعو إلى دعم الجيش بكل الإمكانيات اللازمة لتعزيز ‏قدراته ‏الدفاعية وتوفير الغطاء السياسي لمواجهة هذا العدو المتوحش، كما يدعو ‏الحكومة أيضاً إلى اتخاذ خطوات مغايرة لما ‏قامت به طوال ١١ شهرًا وتحمل ‏مسؤولياتها بإقرار خطة سياسية ودبلوماسية لوقف الاعتداءات ولحماية المواطنين ‌‏اللبنانيين ومصالحهم، ومطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن وقوات الطوارئ ‏الدولية بتحمل مسؤولياتهم باتخاذ ‏المواقف الرادعة والمناسبة لوقف العدوان".

واختتم الحزب بحسب البيان: "نتقدم الى ذوي الشهيد وبلدية بليدا وأهلها الشرفاء بأحر التعازي ‏والمواساة سائلين الله تعالى له الرحمة وعلو ‏الدرجات ولأهلنا في بليدا والجنوب ‏ولبنان الصبر والفرج القريب بإذن الله".