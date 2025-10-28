"حماس": إسرائيل تعرقل الجهود الهادفة إلى البحث عن جثامين جنودها داخل غزة

أصدرت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" اليوم الثلاثاء، بيانا اتهمت فيه إسرائيل بعرقلة الجهود الهادفة إلى البحث عن جثامين جنودها داخل غزة.

وجاء في البيان: "يواصل الاحتلال الصهيوني اتباع سياسة ممنهجة تقوم على منع وإعاقة الجهود الهادفة إلى البحث عن جثامين جنوده داخل قطاع غزة، فقد رفض بشكل صريح دخول فرق مشتركة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمقاومة الفلسطينية إلى عدة مناطق في قطاع غزة للقيام بهذه المهمة".

وأضاف البيان: "كما منع الاحتلال إدخال الآليات والمعدات الثقيلة اللازمة التي تُمكن من تسريع وإنجاز عمليات البحث عن جثامين جنوده في قطاع غزة، إضافة إلى منعه انتشال جثامين شهداء شعبنا الذين لا يزالون تحت الركام، ليضاعف بذلك من معاناة عائلاتهم".

وأشار البيان إلى أن "مزاعم الاحتلال حول تباطؤ المقاومة في التعامل مع هذا الملف، هي ادعاءات لا أساس لها من الصحة، هدفها تضليل الرأي العام".

وأشار إلى أن "الاحتلال يسعى إلى فبركة ذرائع زائفة تمهيدا لاتخاذ خطوات عدوانية جديدة ضد شعبنا، في تجاوز صارخ لاتفاق وقف إطلاق التار".

وختم البيان: "وإزاء ذلك، نطالب الوسطاء والجهات الضامنة بتحمل مسؤولياتهم في وجه هذه العراقيل الخطيرة، وإجبار الاحتلال على وقف ممارساته التضليلية، والسماح للجهات المختصة بإنجاز مهامها الإنسانية بعيدًا عن الحسابات السياسية والعدوانية".