شهيدان في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان

استهدفت طائرة إسرائيلية مسيرة، اليوم الجمعة، سيارة على طريق تول في قضاء النبطية جنوب لبنان، ما أدى إلى استشهاد شخصين.

وذكر مركز عمليات الطوارئ الصحية التابع لوزارة الصحة العامة في بيان أن الغارة أدت أيضا إلى إصابة مواطنين بجروح.

من جانبها، ذكرت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد مواطنين في غارة صهيونية استهدفت سيارة في بلدة تول جنوبي لبنان.

وكثفت إسرائيل من غاراتها خلال الفترة الأخيرة على مناطق جنوب لبنان والبقاع، في انتهاك واضح لاتفاق وقف إطلاق النار.