غزة: الكيان الصهيوني يفرج عن 15 جثماناً، عليها آثار تعذيب وتنكيل

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة السبت، عن استلام 15 جثمانا تم الإفراج عنهم اليوم من قبل السلطات الإسرائيلية، مشيرة إلى وجود آثار تنكيل وتعذيب على الجثث، حيث ذكرت الوزارة في بيان إنها استلمت 15 جثمانا بواسطة الصليب الأحمر، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الجثامين المستلمة إلى 135.

كذلك أكدت الوزارة أن طواقمها الطبية تواصل التعامل مع الجثامين وفق الإجراءات الطبية والبروتوكولات المعتمدة، تمهيدا لاستكمال عمليات الفحص والتوثيق والتسليم للأسر، مشيرة إلى أنه تم التعرف حتى اللحظة، على هوية 7 جثامين من قبل ذويهم.

كما أشارت الوزارة إلى أن بعض الجثامين تظهر عليها علامات التنكيل والضرب وتكبيل الأيدي وتعصيب للأعين.