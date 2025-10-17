سوريا - لبنان - فلسطين

ملف اختفاء الإمام موسى الصدر: إخلاء سبيل هانيبال القذافي بكفالة مع منعه من السفر


أمر القضاء اللبناني، اليوم الجمعة، بإخلاء سبيل هانيبال القذافي بكفالة قدرها 11 مليون دولار مع منعه من السفر.

وانتهت جلسة استجواب هانيبال القذافي أمام المحقق العدلي في قضية خطف وإخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه القاضي زاهر حمادة في قصر العدل بالعاصمة اللبنانية بيروت.

ووفق وسائل إعلام لبنانية، حضر وكلاء الدفاع عن الإمام موسى الصدر ورفيقه جلسة هانيبال القذافي أمام القاضي زاهر حمادة.

وتقول تقارير إن هانيبال القذافي، استُدرج إلى لبنان بحجة متابعة قضية شقيقه سيف الإسلام أمام المحكمة الجنائية، ليتم اختطافه، لاحقًا، من قبل مجموعة مسلحة طالبت بمعلومات عن اختفاء الإمام الشيعي موسى الصدر، والشيخ محمد يعقوب، والصحفي عباس بدر الدين.

وأصدرت السلطات اللبنانية مذكرة توقيف بحق هانيبال على خلفية قضية اختفاء موسى الصدر، ورفضت طلبًا سوريًا بإعادة هانيبال على أساس أنه لاجئ سياسي، معتبرة أنه مطلوب في لبنان لتقديم معلومات حول القضية.

وفي أغسطس/ آب 2016، رفعت عائلة الصدر دعوى قضائية ضد هانيبال بسبب دوره المزعوم، على الرغم من أنه كان يبلغ عامين فقط عند اختفاء الصدر العام 1978، مؤكّدًا أنه لم يكن متورطًا، وأن المعلومات الحقيقية بحوزة رئيس الوزراء الليبي، آنذاك، عبد السلام جلود، وابن عم معبر القذافي، أحمد قذاف الدم.

 

