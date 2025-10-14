الأمم المتحدة تكشف قيمة تكلفة إعادة إعمار غزة

أعلن جاكو سيلييرز مسؤول برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP أن كلفة إعادة إعمار قطاع غزة تقدر بنحو 70 مليار دولار، فمن خلال مؤتمر صحفي عقد في جنيف، أشار إلى وجود مؤشرات مبكرة واعدة من عدد من الدول، من بينها الولايات المتحدة ودول عربية وأوروبية، تظهر استعدادها للمساهمة في هذا الجهد الضخم.

وقال إن "البرنامج تلقى مؤشرات جيدة للغاية بالفعل، دون أن يذكر تفاصيل إضافية حول حجم أو طبيعة التعهدات". كما أوضح أن "الحرب التي استمرت لعامين، خلّفت ما لا يقل عن 55 مليون طن من الأنقاض في القطاع".

وأضاف سيلييرز أن "المرحلة المقبلة ستشهد جهودًا مكثفة لتعبئة التمويل الدولي وإطلاق خطط إعادة الإعمار"، مؤكدا أن "الأولوية ستكون لتنسيق الدعم بين الدول المانحة والهيئات الأممية بما يضمن إعادة بناء غزة بطريقة مستدامة وآمنة".

كما لفت إلى أن "حجم الدمار يتطلب خطة شاملة تبدأ بإزالة الأنقاض وإعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات وشبكات المياه والكهرباء، وذلك بهدف تسريع عودة الحياة الطبيعية إلى القطاع".