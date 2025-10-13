الجيش الإسرائيلي يعلن استلام جميع أسراه الأحياء من غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك" في بيان مشترك أن قواته استلمت الأسرى الـ13 المحررين في قطاع غزة، وهم الآن في طريقهم إلى إسرائيل.

ووفقا للبيان يتم مرافقة الأسرى الإسرائيليين المحررين من قبل قوات الجيش وجهاز الأمن طوال رحلتهم، حيث سيخضعون فور وصولهم لتقييم طبي أولي للتأكد من حالتهم الصحية.

وأشار إلى "أن قادة الجيش والجنود استقبلوا الأسرى المحررين بالتحية والاحتضان أثناء عودتهم إلى وطنهم، داعية الجمهور إلى التحلي بالمسؤولية واحترام خصوصية العائدين والاعتماد على المعلومات الرسمية الصادرة عن الجيش فقط".

هذا وأفادت القناة "13" الإسرائيلية بأن طواقم الصليب الأحمر استلمت في وقت سابق الدفعة الثانية من الأسرى الإسرائيليين في جنوب قطاع غزة البالغ عددهم 13، لتسلينهم للجانب الإسرائيلي