اليونيفيل: إصابة جندي بقنبلة ألقتها مسيّرة إسرائيلية قرب موقع لنا في جنوب لبنان


صرّحت قوات "اليونيفيل" في جنوب لبنان بإصابة أحد جنودها بانفجار قنبلة ألقتها مسيّرة إسرائيلية قرب موقع لها في بلدة كفركلا، حيث جاء في بيان اليونيفيل: "قبيل ظهر أمس، ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة انفجرت بالقرب من موقع تابع لقوات اليونيفيل في بلدة كفركلا، ما أسفر عن إصابة أحد جنود حفظ السلام بجروح طفيفة، تلقى على إثرها الإسعافات الأولية".

وفي وقت سابق، كان جنود حفظ السلام قد رصدوا طائرتين مسيّرتين تحلقان في محيط الموقع قبل وقوع الانفجار. ويُعد هذا الهجوم الثاني من نوعه هذا الشهر الذي يستهدف جنود حفظ السلام بقنابل أطلقتها قوات الجيش الإسرائيلي.

وأضاف البيان: "يمثل هذا الحادث انتهاكا خطيرا جديدا للقرار 1701، واستخفافا مقلقا بسلامة جنود حفظ السلام الذين ينفذون مهامهم بموجب تفويض مجلس الأمن".

فيما تجدد اليونيفيل دعوتها للجيش الصهيوني بوقف جميع الهجمات على جنودها أو بالقرب منهم الذين يعملون من أجل تعزيز الاستقرار الذي التزمت كل من إسرائيل ولبنان بالحفاظ عليه.

