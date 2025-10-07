اشتباكات في حلب بين مجموعات الجولاني و"قسد"

أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم الاثنين (6 تشرين الأول 2025)، باندلاع اشتباكات بين المجموعات التابعة للارهابي ابو محمد الجولاني وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" على أطراف حيي الأشرفية والشيخ مقصود في مدينة حلب.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن وزارة الدفاع السورية قولها إن "تحركات جيش الجولاني في حلب تأتي ضمن إعادة انتشاره على بعض المحاور شمال وشمال شرق سوريا"، مضيفة أن هذه التحركات تأتي "بعد اعتداءات قوات قسد واستهدافها للأهالي ومحاولتها السيطرة على قرى جديدة".

الأحياء الشمالية من مدينة حلب، ولا سيما الأشرفية والشيخ مقصود، تخضع منذ سنوات لنفوذ قوى كردية مرتبطة بـ"قسد"، وتعتبر نقاط تماس حساسة بين الطرفين. شهدت هذه المناطق مواجهات متقطعة خلال الأعوام الماضية، إذ تتداخل فيها خطوط السيطرة بين جيش الجولاني و"قسد"، فيما يعتمد سكانها بشكل كبير على معابر داخلية تربط مناطق سيطرة الدولة بمناطق النفوذ الكردي.

تأتي هذه الاشتباكات في وقت حساس يشهد فيه الشمال السوري توتراً متزايداً، مع تصاعد الضغوط التركية على "قسد" واستمرار القصف التركي على مواقعها في الحسكة والرقة.

مراقبون يشيرون إلى أن إعادة انتشار جيش الجولاني في حلب يحمل بعداً سياسياً أيضاً، إذ تسعى دمشق إلى تعزيز وجودها في محيط المدينة وضبط نفوذ "قسد" التي توسعت خلال السنوات الأخيرة بدعم أمريكي.