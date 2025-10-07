سوريا - لبنان - فلسطين

اشتباكات في حلب بين مجموعات الجولاني و"قسد"


أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم الاثنين (6 تشرين الأول 2025)، باندلاع اشتباكات بين المجموعات التابعة للارهابي ابو محمد الجولاني وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" على أطراف حيي الأشرفية والشيخ مقصود في مدينة حلب.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن وزارة الدفاع السورية قولها إن "تحركات جيش الجولاني في حلب تأتي ضمن إعادة انتشاره على بعض المحاور شمال وشمال شرق سوريا"، مضيفة أن هذه التحركات تأتي "بعد اعتداءات قوات قسد واستهدافها للأهالي ومحاولتها السيطرة على قرى جديدة".

الأحياء الشمالية من مدينة حلب، ولا سيما الأشرفية والشيخ مقصود، تخضع منذ سنوات لنفوذ قوى كردية مرتبطة بـ"قسد"، وتعتبر نقاط تماس حساسة بين الطرفين. شهدت هذه المناطق مواجهات متقطعة خلال الأعوام الماضية، إذ تتداخل فيها خطوط السيطرة بين جيش الجولاني و"قسد"، فيما يعتمد سكانها بشكل كبير على معابر داخلية تربط مناطق سيطرة الدولة بمناطق النفوذ الكردي.

تأتي هذه الاشتباكات في وقت حساس يشهد فيه الشمال السوري توتراً متزايداً، مع تصاعد الضغوط التركية على "قسد" واستمرار القصف التركي على مواقعها في الحسكة والرقة.

مراقبون يشيرون إلى أن إعادة انتشار جيش الجولاني في حلب يحمل بعداً سياسياً أيضاً، إذ تسعى دمشق إلى تعزيز وجودها في محيط المدينة وضبط نفوذ "قسد" التي توسعت خلال السنوات الأخيرة بدعم أمريكي.

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
