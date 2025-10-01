حماس تطلب ادخال تعديلات على بنود خطة ترامب

بعدما أمهل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حركة حماس أياماً قليلة للرد على مقترحه حول غزة، كشف مصدر من الحركة أن الأخيرة طلبت من الوسطاء القطريين والمصريين توضيح بعض البنود والنقاط الواردة في الخطة.

وأضاف المصدر، اليوم الأربعاء، (1 تشرين الأول 2025)، أن حماس أكدت للوسطاء أن من حقها إدخال بعض التعديلات على الخطة طالما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فعل الأمر عينه.

كما أشار إلى أن الحركة طلبت أن تكون إدارة القطاع عبر لجنة فلسطينية لا دولية.

كذلك طالبت حماس، وفق المصدر "التفريق بين السلاح الهجومي والدفاعي، كون الأخير مكفولاً عبر الشرائع الدولية".

إلى ذلك، أوضح المصدر أن الحركة الفلسطينية طلبت "وقف الحرب نهائياً وعدم عودة إسرائيل"، فضلاً عن وضع جدول زمني واضح للانسحاب الإسرائيلي من القطاع.

علماً أن نتنياهو كان أكد أمس أن قواته ستبقى في أغلب مناطق القطاع حتى بعد إطلاق سراح الأسرى.

كما شدد على أنه لم ولن يقبل بإقامة دولة فلسطينية على الرغم من أن خطة ترامب كانت أقرت ضمن بنودها الانسحاب التدريجي من غزة، وتركت المجال مفتوحاً لمسألة إقامة الدولة الفلسطينية.

"مصير قاتم"

وكان ترامب أمهل، أمس الثلاثاء، حماس ما بين 3 و4 أيام لتسليم ردها على المقترح الأمريكي، وإلا "واجهت مصيراً قاتماً"، وفق تعبيره.

بينما أوضح مسؤول فلسطيني مقرب من حماس أن الأخيرة بدأت بدراسة المقترح، لافتاً إلى أن المناقشات قد تستغرق أياماً.

فيما نشطت قطر ومصر وتركيا من أجل إقناع الحركة بالموافقة، مؤكدة أنها أفضل ما يمكن التوصل إليه حالياً، وفق ما أفادت مصادر مطلعة لموقع "إكسيوس".

يذكر أن البيت الأبيض كان نشر، مساء الاثنين، بعض تفاصيل تلك الخطة المؤلفة من 20 بنداً، والتي تنص بشكل رئيسي على إنهاء الحرب فوراً في حال موافقة طرفي النزاع عليها (إسرائيل وحماس).

كما نصت على أن يكون قطاع غزة منزوع السلاح ومحكوماً من لجنة فلسطينية مع خبراء دوليين، من دون أي دور لحماس، مع انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية.