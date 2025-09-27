شاهد آخر صورة للسيد نصر الله في غرفة عمليات المقاومة

انتشرت صورة لامين عام حزب الله الراحل الشهيد القائد السيد حسن نصر الله داخل غرفة عمليات المقاومة كانت الأخيرة له قبل استشهاده.

ونشرت قناة الميادين آخر صورة للشهيد نصر الله، التُقطت داخل غرفة عمليات قيادة المقاومة قبل أيام قليلة من استشهاده، وإلى جانبه أمين سر المجلس الجهادي الشهيد القائد محمد حبيب خير الدين (الحاج حسن).

والصورة حملت دلالات سياسية ومعنوية واسعة، حيث قال الخبير في الشؤون الإقليمية حبيب فياض للميادين إنّها "برسم كل الذين كانوا ينظرون إلى استشهاد السيد حسن نصر الله على أنه هزيمة لمحور المقاومة"، مضيفاً أن السيد نصر الله حضر في الميدان وهو على علم بحجم المخاطر المحدقة.

ومن جهته، رأى الأمين العام السابق للحزب الشيوعي اللبناني خالد حدادة أنّ "السيد حسن هو القائد الفعلي، وهذه الصورة تؤكد ما نعنيه بالقائد في لحظة المعركة والمخاطر".

ويأتي نشر هذه الصورة ليضيء على حضور السيد نصر الله في قلب المعركة حتى اللحظة الأخيرة، وليكرّس رمزيته كقائد واجه المخاطر بثبات، جنباً إلى جنب مع رفاقه في المجلس الجهادي.

وتزامن نشر هذه الصورة مع الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة المقاومة السيدين حسن نصر الله، الذي استشهد في 27 أيلول/سبتمبر 2024، وخلفه الشهيد السيد هاشم صفي الدين، الذي استشهد في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2024.