سوريا - لبنان - فلسطين

شاهد آخر صورة للسيد نصر الله في غرفة عمليات المقاومة


انتشرت صورة لامين عام حزب الله الراحل الشهيد القائد السيد حسن نصر الله داخل غرفة عمليات المقاومة كانت الأخيرة له قبل استشهاده.

ونشرت قناة الميادين آخر صورة للشهيد نصر الله، التُقطت داخل غرفة عمليات قيادة المقاومة قبل أيام قليلة من استشهاده، وإلى جانبه أمين سر المجلس الجهادي الشهيد القائد محمد حبيب خير الدين (الحاج حسن).

والصورة حملت دلالات سياسية ومعنوية واسعة، حيث قال الخبير في الشؤون الإقليمية حبيب فياض للميادين إنّها "برسم كل الذين كانوا ينظرون إلى استشهاد السيد حسن نصر الله على أنه هزيمة لمحور المقاومة"، مضيفاً أن السيد نصر الله حضر في الميدان وهو على علم بحجم المخاطر المحدقة.

ومن جهته، رأى الأمين العام السابق للحزب الشيوعي اللبناني خالد حدادة أنّ "السيد حسن هو القائد الفعلي، وهذه الصورة تؤكد ما نعنيه بالقائد في لحظة المعركة والمخاطر".

ويأتي نشر هذه الصورة ليضيء على حضور السيد نصر الله في قلب المعركة حتى اللحظة الأخيرة، وليكرّس رمزيته كقائد واجه المخاطر بثبات، جنباً إلى جنب مع رفاقه في المجلس الجهادي.

 

وتزامن نشر هذه الصورة مع الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة المقاومة السيدين حسن نصر الله، الذي استشهد في 27 أيلول/سبتمبر 2024، وخلفه الشهيد السيد هاشم صفي الدين، الذي استشهد في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2024.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
شاهد آخر صورة للسيد نصر الله في غرفة عمليات المقاومة
الخارجية الإيرانية: اغتيال السيد نصر الله مثال واضح على الإرهاب والقتل
مقتل 4 من "قسد" وعنصر من "داعش" في هجوم شرقي دير الزور السورية
الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم : لن نتخلى عن السلاح
فلسطين: نزوح مئات الآلاف من مدينة غزة باتجاه الجنوب
حكومة لبنان تحدد شروط العلاقة مع إيران
إحياء الذكرى الأولى لإستشهاد أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله (قدس)
12 دولة تشكل تحالفا جديدا لدعم السلطة الفلسطينية ماليا
غزة: استشهاد 29 فلسطينياً جراء القصف الصهيوني منذ الفجر
قتلى ومصاب من "قسد" في هجوم لداعش الارهابي بدير الزور السورية
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك