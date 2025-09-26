عاجل : السوداني يعلن التوصل لـ"اتفاق تاريخي": بغداد ستتسلم نفط الإقليم وتصدره
سوريا - لبنان - فلسطين

غزة: استشهاد 29 فلسطينياً جراء القصف الصهيوني منذ الفجر


 

 

استشهد 29 فلسطينيا وأصيب آخرون منذ فجر، اليوم الجمعة، بقصف الجيش الصهيوني لمناطق قطاع غزة حيث وصلت جثامين عشرات الضحايا إلى المستشفيات، حيث ذكرت وسائل اعلام "بإصابة مجموعة من المواطنين بعد استهدافهم من طائرات جيش الاحتلال قرب مفرق الشجاعية شرقي مدينة غزة، كما استهدف الجيش الطوابق العلوية من (برج القدس) بالقرب من مجمع الصحابة الطبّي".

كما افادت وسائل الاعلام ان "طواقم الإسعاف انتشلت أطفالا من تحت ركام منزل بعد استهدافه الليلة الماضية في مخيم الشاطئ شمال مدينة غزة، كما شهدت محطة الريفي شرقي مدينة غزة سقوط 3 شهداء بالقرب منها جراء استهدافهم بنيران صهيونية".

فيما صرّح مستشفى "العودة" عن استقباله خلال الـ24 ساعة الماضية جثامين 6 شهداء و10 إصابات جراء قصف الطائرات على مخيمات وسط قطاع غزة واستهداف تجمعات الأهالي بالقرب من منطقة "نتساريم" جنوب منطقة وادي غزة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
غزة: استشهاد 29 فلسطينياً جراء القصف الصهيوني منذ الفجر
قتلى ومصاب من "قسد" في هجوم لداعش الارهابي بدير الزور السورية
صحة غزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الصهيوني الى 65,419 شهيداً و167,160مصابا
إصابة عشرات الأشخاص جراء سقوط مسيرة وانفجارها في مدينة إيلات الاسرائيلية
قاليباف: حزب الله لا يزال قويا وخطة حماس بـ7 أكتوبر كانت سرية
مدير منظمة الصحة العالمية: العنف يحاصر مستشفيين ويهدد حياة الأطفال ومرضى العيون في غزة
استنفار أمني بسوريا بسبب مخاوف من هجمات
حركة حماس ترد على اتهامات ترامب
نبيه بري: ما صدر عن براك مرفوض بالشكل والمضمون
ترامب: علينا أن ننهي الحرب في غزة الآن ونتفاوض من أجل السلام!
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك