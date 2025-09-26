غزة: استشهاد 29 فلسطينياً جراء القصف الصهيوني منذ الفجر

استشهد 29 فلسطينيا وأصيب آخرون منذ فجر، اليوم الجمعة، بقصف الجيش الصهيوني لمناطق قطاع غزة حيث وصلت جثامين عشرات الضحايا إلى المستشفيات، حيث ذكرت وسائل اعلام "بإصابة مجموعة من المواطنين بعد استهدافهم من طائرات جيش الاحتلال قرب مفرق الشجاعية شرقي مدينة غزة، كما استهدف الجيش الطوابق العلوية من (برج القدس) بالقرب من مجمع الصحابة الطبّي".

كما افادت وسائل الاعلام ان "طواقم الإسعاف انتشلت أطفالا من تحت ركام منزل بعد استهدافه الليلة الماضية في مخيم الشاطئ شمال مدينة غزة، كما شهدت محطة الريفي شرقي مدينة غزة سقوط 3 شهداء بالقرب منها جراء استهدافهم بنيران صهيونية".

فيما صرّح مستشفى "العودة" عن استقباله خلال الـ24 ساعة الماضية جثامين 6 شهداء و10 إصابات جراء قصف الطائرات على مخيمات وسط قطاع غزة واستهداف تجمعات الأهالي بالقرب من منطقة "نتساريم" جنوب منطقة وادي غزة.