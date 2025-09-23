ترامب: علينا أن ننهي الحرب في غزة الآن ونتفاوض من أجل السلام!

شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على ضرورة إنهاء الحرب في قطاع غزة الآن، والتفاوض من أجل السلام، وذكر ترامب في كلمته أمام أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة " علينا أن ننهي الحرب في غزة وأن نتفاوض على السلام وإعادة الرهائن فورا". وأضاف، " أسعى لتحقيق وقف لإطلاق النار في غزة وحماس رفضت بشكل متكرر كل العروض".

وتابع "أنهيت سبعة حروب في العالم قيل إنها لن تجد طريقا إلى الحل، ويهمني إنقاذ الأرواح وإنهاء الحروب لا نيل الجوائز"!.